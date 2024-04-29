Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 29 апреля 2024 года

Цены на металлолом в апреле — сколько стоит 1 кг чермета в Украине
На сегодняшний день цены на черный металл в Украине остаются стабильными и высокими, что делает сдачу чермета на лом достаточно выгодной операцией как для предприятий, так и для индивидуальных лиц. Это способствует повышению интереса к восстановлению и утилизации черного металла, что становится важным шагом в круговом использовании ресурсов и способствует сохранению окружающей среды.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в апреле.
Интересные факты о чермете
Черный металл или черный металлургический лом (чермет) являются отходами металлургического производства и включает отходы черных металлов (чугун, сталь) и их производства. Вот интересные факты об этом металле:
- Высокий показатель переработки. Более 90% черного металла можно восстановить и использовать для изготовления нового металлического изделия.
- Ключевая составляющая вторичной металлургии. Чермет является важной составляющей вторичной металлургии, где используется для производства стальных изделий.
- Высокая цена. Цена черного металла значительно выше, чем утилизация других видов мусора, из-за высокой стоимости восстановления и использования изделий из него.
- Широкое применение. Чермет используется во многих отраслях, включая строительство, автомобильную промышленность, производство мебели и другие.
- Уменьшение влияния на окружающую среду. Использование черного металла позволяет снизить затраты энергии и ресурсов, что способствует сохранению окружающей среды.
Куда выгоднее сдавать чермет на лом
Выгодность сдачи черного металла на лом может зависеть от нескольких факторов, таких как объемы, условия транспортировки, стоимость переработки и рыночная цена металла. Вот несколько возможных вариантов, куда можно сдать чермет:
- Специализированные пункты приема вторичного сырья. Эти пункты могут принимать черметы в любых объемах, но цена может варьироваться в зависимости от рыночных условий и объемов поставок.
- Металлургические фабрики. Некоторые заводы могут принимать черметы непосредственно для использования в собственном производстве, что может обеспечить более высокую цену за материал.
- Маклерские компании. Там могут помочь находить наиболее выгодные сделки по приему чермета на металлолом, но они могут брать комиссию за свои услуги.
- Аукционы. В некоторых случаях можно использовать аукционные площадки для продажи чермета, где разные покупатели могут сделать предложения.
Важно провести анализ рынка и условия сотрудничества перед выбором места для сдачи чермета на металлолом, чтобы получить наиболее выгодные условия.
Цены на лом черных металлов в Украине
Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
- Винницкая область — от 5,5 грн до 8 грн;
- Днепропетровская область — от 6 грн до 8 грн;
- Житомирская область — от 5 грн до 6,5 грн;
- Закарпатская область — от 3 грн до 5,5 грн;
- Запорожская область — от 6 грн до 8 грн;
- Ивано-Франковская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
- Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн;
- Львовская область — от 4 грн до 6 грн;
- Николаевская область — от 3 грн до 5 грн;
- Одесская область — от 5 грн до 8 грн;
- Полтавская область — от 5,5 грн до 7,5 грн;
- Сумская область — от 3 грн до 5 грн;
- Тернопольская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
- Харьковская область — от 4 грн до 6,5 грн;
- Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Черкасская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
- Черновицкая область — от 5 грн до 7 грн;
- Черниговская область — от 3 грн до 5,5 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в апреле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и золото.
Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.
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