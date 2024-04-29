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Цены на металлолом в апреле — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

29 апреля 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 29 апреля 2024 года
Выплавка металла. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

На сегодняшний день цены на черный металл в Украине остаются стабильными и высокими, что делает сдачу чермета на лом достаточно выгодной операцией как для предприятий, так и для индивидуальных лиц. Это способствует повышению интереса к восстановлению и утилизации черного металла, что становится важным шагом в круговом использовании ресурсов и способствует сохранению окружающей среды.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в апреле.

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Интересные факты о чермете

Черный металл или черный металлургический лом (чермет) являются отходами металлургического производства и включает отходы черных металлов (чугун, сталь) и их производства. Вот интересные факты об этом металле:

  • Высокий показатель переработки. Более 90% черного металла можно восстановить и использовать для изготовления нового металлического изделия.
  • Ключевая составляющая вторичной металлургии. Чермет является важной составляющей вторичной металлургии, где используется для производства стальных изделий.
  • Высокая цена. Цена черного металла значительно выше, чем утилизация других видов мусора, из-за высокой стоимости восстановления и использования изделий из него.
  • Широкое применение. Чермет используется во многих отраслях, включая строительство, автомобильную промышленность, производство мебели и другие.
  • Уменьшение влияния на окружающую среду. Использование черного металла позволяет снизить затраты энергии и ресурсов, что способствует сохранению окружающей среды.

Куда выгоднее сдавать чермет на лом

Выгодность сдачи черного металла на лом может зависеть от нескольких факторов, таких как объемы, условия транспортировки, стоимость переработки и рыночная цена металла. Вот несколько возможных вариантов, куда можно сдать чермет:

  • Специализированные пункты приема вторичного сырья. Эти пункты могут принимать черметы в любых объемах, но цена может варьироваться в зависимости от рыночных условий и объемов поставок.
  • Металлургические фабрики. Некоторые заводы могут принимать черметы непосредственно для использования в собственном производстве, что может обеспечить более высокую цену за материал.
  • Маклерские компании. Там могут помочь находить наиболее выгодные сделки по приему чермета на металлолом, но они могут брать комиссию за свои услуги.
  • Аукционы. В некоторых случаях можно использовать аукционные площадки для продажи чермета, где разные покупатели могут сделать предложения.

Важно провести анализ рынка и условия сотрудничества перед выбором места для сдачи чермета на металлолом, чтобы получить наиболее выгодные условия.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Винницкая область — от 5,5 грн до 8 грн;
  • Днепропетровская область — от 6 грн до 8 грн;
  • Житомирская область — от 5 грн до 6,5 грн;
  • Закарпатская область — от 3 грн до 5,5 грн;
  • Запорожская область — от 6 грн до 8 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Львовская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Николаевская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Одесская область — от 5 грн до 8 грн;
  • Полтавская область — от 5,5 грн до 7,5 грн;
  • Сумская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Тернопольская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Харьковская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Черкасская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Черновицкая область — от 5 грн до 7 грн;
  • Черниговская область — от 3 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в апреле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и золото.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.

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