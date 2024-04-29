Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 29 апреля 2024 года

Выплавка металла. Фото: УНІАН

На сегодняшний день цены на черный металл в Украине остаются стабильными и высокими, что делает сдачу чермета на лом достаточно выгодной операцией как для предприятий, так и для индивидуальных лиц. Это способствует повышению интереса к восстановлению и утилизации черного металла, что становится важным шагом в круговом использовании ресурсов и способствует сохранению окружающей среды.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в апреле.

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Интересные факты о чермете

Черный металл или черный металлургический лом (чермет) являются отходами металлургического производства и включает отходы черных металлов (чугун, сталь) и их производства. Вот интересные факты об этом металле:

Высокий показатель переработки . Более 90% черного металла можно восстановить и использовать для изготовления нового металлического изделия.

. Более 90% черного металла можно восстановить и использовать для изготовления нового металлического изделия. Ключевая составляющая вторичной металлургии. Чермет является важной составляющей вторичной металлургии, где используется для производства стальных изделий.

Чермет является важной составляющей вторичной металлургии, где используется для производства стальных изделий. Высокая цена. Цена черного металла значительно выше, чем утилизация других видов мусора, из-за высокой стоимости восстановления и использования изделий из него.

Цена черного металла значительно выше, чем утилизация других видов мусора, из-за высокой стоимости восстановления и использования изделий из него. Широкое применение. Чермет используется во многих отраслях, включая строительство, автомобильную промышленность, производство мебели и другие.

Чермет используется во многих отраслях, включая строительство, автомобильную промышленность, производство мебели и другие. Уменьшение влияния на окружающую среду. Использование черного металла позволяет снизить затраты энергии и ресурсов, что способствует сохранению окружающей среды.

Куда выгоднее сдавать чермет на лом

Выгодность сдачи черного металла на лом может зависеть от нескольких факторов, таких как объемы, условия транспортировки, стоимость переработки и рыночная цена металла. Вот несколько возможных вариантов, куда можно сдать чермет:

Специализированные пункты приема вторичного сырья. Эти пункты могут принимать черметы в любых объемах, но цена может варьироваться в зависимости от рыночных условий и объемов поставок.

Эти пункты могут принимать черметы в любых объемах, но цена может варьироваться в зависимости от рыночных условий и объемов поставок. Металлургические фабрики. Некоторые заводы могут принимать черметы непосредственно для использования в собственном производстве, что может обеспечить более высокую цену за материал.

Некоторые заводы могут принимать черметы непосредственно для использования в собственном производстве, что может обеспечить более высокую цену за материал. Маклерские компании. Там могут помочь находить наиболее выгодные сделки по приему чермета на металлолом, но они могут брать комиссию за свои услуги.

Там могут помочь находить наиболее выгодные сделки по приему чермета на металлолом, но они могут брать комиссию за свои услуги. Аукционы. В некоторых случаях можно использовать аукционные площадки для продажи чермета, где разные покупатели могут сделать предложения.

Важно провести анализ рынка и условия сотрудничества перед выбором места для сдачи чермета на металлолом, чтобы получить наиболее выгодные условия.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Винницкая область — от 5,5 грн до 8 грн;

Днепропетровская область — от 6 грн до 8 грн;

Житомирская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Запорожская область — от 6 грн до 8 грн;

Ивано-Франковская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 5 грн;

Одесская область — от 5 грн до 8 грн;

Полтавская область — от 5,5 грн до 7,5 грн;

Сумская область — от 3 грн до 5 грн;

Тернопольская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5 грн;

Черкасская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черновицкая область — от 5 грн до 7 грн;

Черниговская область — от 3 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в апреле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и золото.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.