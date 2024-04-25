Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 25 квітня 2024 року

Робітник в одному з цехів Запорізького заводу феросплавів. Фото: УНІАН

Ціни на брухт міді в Україні залишаються стабільними та високими, що робить вигідним здавання цього матеріалу на переробку. Цей тренд стимулює підприємства та індивідуальних підприємців активно здавати мідний брухт на переробку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у квітні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь використовується людством понад 10 000 років і є одним з найстаріших металів, що знайшли застосування людьми. Вона є дуже добрим провідником тепла і електрики, тому широко використовується в електротехніці та будівництві.

Цей метал має антимікробні властивості, оскільки він може знижувати кількість мікробів на своїй поверхні. Тому його часто використовується для виготовлення медичних приладів і посуду.

Мідь може змінювати колір під впливом атмосферних умов. Наприклад, під впливом вологи та кисню вона покривається зеленим відкладенням, відомим як патина.

У природі мідь зазвичай зустрічається у вигляді мінералу, відомого як халкопірит. Для отримання чистої міді її необхідно витягти з руди шляхом плавлення та розливки. Мідь дуже міцна та довговічна у металевих сплавах, тому вона часто використовується для виготовлення трубопроводів та кабелів.

У деяких культурах мідь має духовне значення та вважається символом добробуту та благополуччя.

Куди вигідніше здавати мідь на брухт

Здача міді на брухт може бути вигідною у спеціалізованих пунктах з прийому металобрухту або на заводах з переробки металів. Такі пункти можуть запропонувати кращу ціну за мідь, оскільки вони спеціалізуються на обробці цього матеріалу. Також важливо врахувати вартість транспортування до місця здачі, щоб максимізувати прибуток від здачі міді на переробку.

У будь-якому випадку, це вигідний варіант для заробітку, оскільки цей метал є популярним у виробництві. Перед здачею брухту варто ретельно підготувати його до переробки, забезпечивши відсутність забруднень та інших металевих сполук. Також варто вивчити ринкові ціни на мідний брухт та вибрати найбільш вигідну пропозицію від пунктів прийому. Правильно організований процес здачі міді може принести непоганий дохід і допоможе в раціональному використанні ресурсів.

Як формуються ціни на метал в Україні

Економіст Андрій Новак підкреслює, що на сьогодні основними факторами, що впливають на ціну металу в Україні, є логістика, ціни на енергоресурси та сировину, зокрема вугілля. За його словами, логістика становить від 20 до 25% вартості продукції.

Підкреслюючи важливість цих факторів, експерт зазначив, що російське вторгнення суттєво ударило по металургійній промисловості України.

"Російська війна проти України завдала дуже великих втрат економіці. Найбільші втрати отримав саме металургійний сектор — на рівні з енергетичним. Під тимчасову окупацію і фактично повне знищення потрапили саме металургійні заводи на сході та півдні України. Найбільші втрати — це завод імені Ілліча та "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони займали найбільшу частку виробництва металу в Україні", — сказав Новак.

Ціни на брухт міді в Україні у квітні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 20 квітня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 220 до 255 грн;

Вінницька область — від 200до 265 грн;

Дніпропетровська область — від 195 до 250 грн;

Житомирська область — від 185 до 235 грн;

Закарпатська область — від 195 до 265 грн;

Запорізька область — від 195 до 265 грн;

Івано-Франківська область — від 210 до 265 грн;

Кіровоградська область — від 190 до 260 грн;

Львівська область — від 195 до 270 грн;

Миколаївська область — від 220 до 265 грн;

Одеська область — від 240 до 290 грн;

Полтавська область — від 195 до 275 грн;

Сумська область — від 210 до 270 грн;

Тернопільська область — від 195 до 265 грн;

Харківська область — від 245 до 275 грн;

Хмельницька область — від 255 до 285 грн;

Черкаська область — від 225 до 295 грн;

Чернівецька область — від 195 до 270 грн;

Чернігівська область — від 190 до 260 грн.

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