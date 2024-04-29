Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 29 квітня 2024 року

Виплавка металу. Фото: УНІАН

На сьогоднішній день ціни на чорний метал в Україні залишаються стабільними та високими, що робить здачу чормету на брухт досить вигідною операцією як для підприємств, так і для індивідуальних осіб. Це сприяє підвищенню зацікавленості у відновленні та утилізації чорного металу, що стає важливим кроком у круговому використанні ресурсів та сприяє збереженню навколишнього середовища.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у квітні.

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Цікаві факти про чормет

Чорний метал або чорний металургійний лом (чормет) є відходами металургійного виробництва і включає в себе відходи чорних металів (чавун, сталь) та їх виробництва. Ось цікаві факти про цей метал:

Високий показник переробки . Більше 90% чорного металу можна відновити і використати для виробництва нового металевого виробу.

. Більше 90% чорного металу можна відновити і використати для виробництва нового металевого виробу. Ключова складова вторинної металургії. Чормет є важливою складовою вторинної металургії, де він використовується для виробництва сталевих виробів.

Чормет є важливою складовою вторинної металургії, де він використовується для виробництва сталевих виробів. Висока вартість. Ціна чорного металу значно вища, ніж утилізація в інших видів сміття, через високу вартість відновлення і використання виробів з нього.

Ціна чорного металу значно вища, ніж утилізація в інших видів сміття, через високу вартість відновлення і використання виробів з нього. Широке застосування. Чормет використовується в багатьох галузях, включаючи будівництво, автомобільну промисловість, виробництво меблів та інші.

Чормет використовується в багатьох галузях, включаючи будівництво, автомобільну промисловість, виробництво меблів та інші. Зменшення впливу на навколишнє середовище. Використання чорного металу дозволяє зменшити витрати енергії та ресурсів, що сприяє збереженню навколишнього середовища.

Куди вигідніше здавати чормет на брухт

Вигідність здачі чорного металу на брухт може залежати від декількох факторів, таких як обсяги, умови транспортування, вартість переробки та ринкова ціна металу. Ось кілька можливих варіантів, куди можна здати чормет:

Спеціалізовані пункти прийому вторинної сировини. Ці пункти можуть приймати чормет в будь-яких обсягах, але ціна може варіюватися в залежності від ринкових умов та обсягів поставок.

Ці пункти можуть приймати чормет в будь-яких обсягах, але ціна може варіюватися в залежності від ринкових умов та обсягів поставок. Металургійні заводи. Деякі заводи можуть приймати чормет безпосередньо для використання у власному виробництві, що може забезпечити більш високу ціну за матеріал.

Деякі заводи можуть приймати чормет безпосередньо для використання у власному виробництві, що може забезпечити більш високу ціну за матеріал. Маклерські компанії. Там можуть допомогти знаходити найбільш вигідні угоди з прийому чормету на брухт, але вони можуть брати комісію за свої послуги.

Там можуть допомогти знаходити найбільш вигідні угоди з прийому чормету на брухт, але вони можуть брати комісію за свої послуги. Аукціонні майданчики. У деяких випадках можна використовувати аукціонні майданчики для продажу чормету, де різні покупці можуть зробити пропозиції.

Важливо провести аналіз ринку та умови співпраці перед вибором місця для здачі чормету на брухт, щоб отримати найбільш вигідні умови.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 5,5 грн до 8 грн;

Дніпропетровська область — від 6 грн до 8 грн;

Житомирська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Запорізька область — від 6 грн до 8 грн;

Івано-Франківська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 5 грн;

Одеська область — від 5 грн до 8 грн;

Полтавська область — від 5,5 грн до 7,5 грн;

Сумська область — від 3 грн до 5 грн;

Тернопільська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 5 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область — від 5 грн до 7 грн;

Чернігівська область — від 3 грн до 5,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та золото.

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