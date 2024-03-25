Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 25 марта 2024 года

Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в Украине
В Украине продолжает расти популярность сдачи черного металлолома на переработку, поскольку цены остаются стабильными. Этот тренд стимулирует многих граждан и предприятия максимально использовать возможности заработка на вторичном рынке металлолома.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в марте.
Интересные факты о черных металлах
Черный металл, или чермет, является одним из самых распространенных видов металлолома в мире и используется для производства нового металлического материала. Переработка чермета является важным этапом в сохранении природных ресурсов и экономии энергии, поскольку позволяет использовать отходы для производства нового металла с меньшими затратами, чем при добыче из руды.
Отходы от переработки черного металлолома могут использоваться для производства новых металлических изделий, включая строительные конструкции, автомобильные детали, бытовую технику и другое.
Во многих странах существуют программы сбора и переработки металлолома, позволяющие эффективно использовать отходы производства и потребление металлических изделий.
Чермет содержит большое количество железа, что делает его ценным источником вторсырья для производства стали. Также этот вид металла может быть использован для создания инсталляций и скульптур, что делает его популярным материалом для художников и дизайнеров.
Как правильно сдавать металлолом
Чтобы правильно сдать черный металл на переработку, выполните несколько шагов:
- Сортировка. Разделите различные виды металлолома (стружка, арматура, кабель и т.д.) для удобства транспортировки и переработки.
- Очистка. Избавьтесь от неметаллических материалов, которые могут быть прикреплены к металлическим изделиям, таким как пластик, стекло или резина.
- Компактность. Старайтесь сжать или разрезать крупные изделия для уменьшения их объема и удобства транспортировки.
- Хранение. Храните металлолом на открытых площадках или в специально оборудованных контейнерах во избежание загрязнения и храните в наилучшем состоянии.
- Доставка. Сдайте металлолом в специализированные пункты приема или склады для последующей переработки.
Цены на лом черных металлов в Украине
Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
- Винницкая область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн;
- Житомирская область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Запорожская область — от 4,5 грн до 6 грн;
- Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5 грн;
- Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн;
- Львовская область — от 3 грн до 5 грн;
- Николаевская область — от 4 грн до 6,5 грн;
- Одесская область — от 3 грн до 5,5 грн;
- Полтавская область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Сумская область — от 3 грн до 5 грн;
- Тернопольская область — от 3 грн до 5,5 грн;
- Харьковская область — от 4,5 грн до 6 грн;
- Хмельницкая область — от 3 грн до 5,5 грн;
- Черкасская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
- Черновицкая область — от 3 грн до 5,5 грн;
- Черниговская область — от 3,5 грн до 6 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в марте. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.
Также мы писали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Это достаточно дорогой металл, который тоже можно сдать. Также мы собрали цены на чермет и медь.
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