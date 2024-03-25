Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 25 марта 2024 года

Работник на заводе. Фото: Reuters

В Украине продолжает расти популярность сдачи черного металлолома на переработку, поскольку цены остаются стабильными. Этот тренд стимулирует многих граждан и предприятия максимально использовать возможности заработка на вторичном рынке металлолома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в марте.

Читайте также:

Интересные факты о черных металлах

Черный металл, или чермет, является одним из самых распространенных видов металлолома в мире и используется для производства нового металлического материала. Переработка чермета является важным этапом в сохранении природных ресурсов и экономии энергии, поскольку позволяет использовать отходы для производства нового металла с меньшими затратами, чем при добыче из руды.

Отходы от переработки черного металлолома могут использоваться для производства новых металлических изделий, включая строительные конструкции, автомобильные детали, бытовую технику и другое.

Во многих странах существуют программы сбора и переработки металлолома, позволяющие эффективно использовать отходы производства и потребление металлических изделий.

Чермет содержит большое количество железа, что делает его ценным источником вторсырья для производства стали. Также этот вид металла может быть использован для создания инсталляций и скульптур, что делает его популярным материалом для художников и дизайнеров.

Как правильно сдавать металлолом

Чтобы правильно сдать черный металл на переработку, выполните несколько шагов:

Сортировка. Разделите различные виды металлолома (стружка, арматура, кабель и т.д.) для удобства транспортировки и переработки.

Разделите различные виды металлолома (стружка, арматура, кабель и т.д.) для удобства транспортировки и переработки. Очистка. Избавьтесь от неметаллических материалов, которые могут быть прикреплены к металлическим изделиям, таким как пластик, стекло или резина.

Избавьтесь от неметаллических материалов, которые могут быть прикреплены к металлическим изделиям, таким как пластик, стекло или резина. Компактность. Старайтесь сжать или разрезать крупные изделия для уменьшения их объема и удобства транспортировки.

Старайтесь сжать или разрезать крупные изделия для уменьшения их объема и удобства транспортировки. Хранение. Храните металлолом на открытых площадках или в специально оборудованных контейнерах во избежание загрязнения и храните в наилучшем состоянии.

Храните металлолом на открытых площадках или в специально оборудованных контейнерах во избежание загрязнения и храните в наилучшем состоянии. Доставка. Сдайте металлолом в специализированные пункты приема или склады для последующей переработки.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Винницкая область — от 3,5 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн;

Львовская область — от 3 грн до 5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Одесская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Полтавская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Сумская область — от 3 грн до 5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черновицкая область — от 3 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 6 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в марте. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Это достаточно дорогой металл, который тоже можно сдать. Также мы собрали цены на чермет и медь.