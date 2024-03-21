Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 21 березня 2023

Ціни на кольорові метали у березні — скільки коштує 1 кг брухту міді по регіонах України
Незважаючи на коливання на світових ринках, ціни на мідний брухт в Україні залишаються стабільними, надаючи вигідні умови для його утилізації. Ця стійкість сприяє збереженню високого інтересу як бізнесів, так і приватних осіб до переробки міді.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у березні.
Цікаві факти про мідь
Мідь — це один з найбільш важливих металів у світі, відомий людям вже понад 10 000 років. Цей м'який, пластичний метал широко використовується у будівництві, електротехніці, виробництві монет та багатьох інших галузях. Ось кілька цікавих фактів про мідь.
- Антибактеріальні властивості. Мідь має потужні антибактеріальні властивості, що зробило його популярним матеріалом для виробництва бактеріостатичних матеріалів, таких як деякі дверні ручки та медичне обладнання.
- Висока перероблюваність. Цей метал може бути перероблений без втрати якості, що робить його одним з найбільш перероблюваних металів. Більшість міді, використаної в промисловості сьогодні, є переробленою.
- Історичне значення. Мідь має велике історичне значення. У давнину мідні монети були символом багатства та влади. Крім того, мідь використовувалася для виготовлення зброї, статуй та інших мистецьких виробів.
- Важливий для здоров'я. Мідь є важливим мікроелементом для організму людини. Вона необхідна для правильного функціонування нервової та імунної систем, а також для утримання нормального рівня заліза у крові.
- Мідь у космосі. Цей метал використовується у виготовленні оболонок для космічних апаратів через свою високу стійкість до корозії та високу теплопровідність.
Як правильно здавати мідь у пункти приймання металобрухту
Правильна утилізація мідного брухту допомагає не лише зберегти цінний метал, а й заощадити ресурси та допомогти довкіллю. Ось декілька порад, як правильно здавати мідь на переробку.
- Збір і сортування. Розділіть мідний брухт за типом (дріт, труби, листи тощо) та чистотою. Чим чистіше і відокремленіше матеріал, тим вище ймовірність отримати за нього вигідну ціну.
- Очищення від домішок. Видаліть будь-які домішки, такі як ізоляція, фарба або інші метали, якщо це можливо. Це підвищить якість міді та полегшить її переробку.
- Контакт з переробниками. Знайдіть надійного переробника міді, який приймає брухт. Дізнайтеся про їх вимоги до якості та умови прийому.
- Екологічні аспекти. Пам'ятайте про екологічні аспекти. Утилізація міді повинна відбуватися відповідно до законодавства та стандартів безпеки.
- Вигода для себе. Здавайте мідь на переробку регулярно, щоб не лише отримувати гроші за брухт, а й сприяти збереженню ресурсів та зниженню впливу на довкілля.
Ціни на брухт міді в Україні у березні
Середні ціни по областях України за 1 кг міді станом на 21 березня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту.
- Київська область — від 285 до 315 грн;
- Вінницька область — від 260 до 285 грн;
- Дніпропетровська область — від 265 до 275 грн;
- Житомирська область — від 245 до 265 грн;
- Закарпатська область — від 235 до 250 грн;
- Запорізька область — від 245 до 275 грн;
- Івано-Франківська область — від 245 до 265 грн;
- Кіровоградська область — від 255 до 270 грн;
- Львівська область — від 225 до 245 грн;
- Миколаївська область — від 230 до 260 грн;
- Одеська область — від 235 до 250 грн;
- Полтавська область — від 235 до 260 грн;
- Сумська область — від 235 до 255 грн;
- Тернопільська область — від 230 до 255 грн;
- Харківська область — від 240 до 265 грн;
- Хмельницька область — від 245 до 260 грн;
- Черкаська область — від 225 до 245 грн;
- Чернівецька область — від 220 до 245 грн;
- Чернігівська область — від 235 до 255 грн.
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