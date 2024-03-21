Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 21 березня 2023

Обробка міді. Фото: Glencore

Незважаючи на коливання на світових ринках, ціни на мідний брухт в Україні залишаються стабільними, надаючи вигідні умови для його утилізації. Ця стійкість сприяє збереженню високого інтересу як бізнесів, так і приватних осіб до переробки міді.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у березні.

Читайте також:

Цікаві факти про мідь

Мідь — це один з найбільш важливих металів у світі, відомий людям вже понад 10 000 років. Цей м'який, пластичний метал широко використовується у будівництві, електротехніці, виробництві монет та багатьох інших галузях. Ось кілька цікавих фактів про мідь.

Антибактеріальні властивості. Мідь має потужні антибактеріальні властивості, що зробило його популярним матеріалом для виробництва бактеріостатичних матеріалів, таких як деякі дверні ручки та медичне обладнання.

Мідь має потужні антибактеріальні властивості, що зробило його популярним матеріалом для виробництва бактеріостатичних матеріалів, таких як деякі дверні ручки та медичне обладнання. Висока перероблюваність. Цей метал може бути перероблений без втрати якості, що робить його одним з найбільш перероблюваних металів. Більшість міді, використаної в промисловості сьогодні, є переробленою.

Цей метал може бути перероблений без втрати якості, що робить його одним з найбільш перероблюваних металів. Більшість міді, використаної в промисловості сьогодні, є переробленою. Історичне значення. Мідь має велике історичне значення. У давнину мідні монети були символом багатства та влади. Крім того, мідь використовувалася для виготовлення зброї, статуй та інших мистецьких виробів.

Мідь має велике історичне значення. У давнину мідні монети були символом багатства та влади. Крім того, мідь використовувалася для виготовлення зброї, статуй та інших мистецьких виробів. Важливий для здоров'я. Мідь є важливим мікроелементом для організму людини. Вона необхідна для правильного функціонування нервової та імунної систем, а також для утримання нормального рівня заліза у крові.

Мідь є важливим мікроелементом для організму людини. Вона необхідна для правильного функціонування нервової та імунної систем, а також для утримання нормального рівня заліза у крові. Мідь у космосі. Цей метал використовується у виготовленні оболонок для космічних апаратів через свою високу стійкість до корозії та високу теплопровідність.

Як правильно здавати мідь у пункти приймання металобрухту

Правильна утилізація мідного брухту допомагає не лише зберегти цінний метал, а й заощадити ресурси та допомогти довкіллю. Ось декілька порад, як правильно здавати мідь на переробку.

Збір і сортування. Розділіть мідний брухт за типом (дріт, труби, листи тощо) та чистотою. Чим чистіше і відокремленіше матеріал, тим вище ймовірність отримати за нього вигідну ціну.

Розділіть мідний брухт за типом (дріт, труби, листи тощо) та чистотою. Чим чистіше і відокремленіше матеріал, тим вище ймовірність отримати за нього вигідну ціну. Очищення від домішок. Видаліть будь-які домішки, такі як ізоляція, фарба або інші метали, якщо це можливо. Це підвищить якість міді та полегшить її переробку.

Видаліть будь-які домішки, такі як ізоляція, фарба або інші метали, якщо це можливо. Це підвищить якість міді та полегшить її переробку. Контакт з переробниками. Знайдіть надійного переробника міді, який приймає брухт. Дізнайтеся про їх вимоги до якості та умови прийому.

Знайдіть надійного переробника міді, який приймає брухт. Дізнайтеся про їх вимоги до якості та умови прийому. Екологічні аспекти. Пам'ятайте про екологічні аспекти. Утилізація міді повинна відбуватися відповідно до законодавства та стандартів безпеки.

Пам'ятайте про екологічні аспекти. Утилізація міді повинна відбуватися відповідно до законодавства та стандартів безпеки. Вигода для себе. Здавайте мідь на переробку регулярно, щоб не лише отримувати гроші за брухт, а й сприяти збереженню ресурсів та зниженню впливу на довкілля.

Ціни на брухт міді в Україні у березні

Середні ціни по областях України за 1 кг міді станом на 21 березня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту.

Київська область — від 285 до 315 грн;

Вінницька область — від 260 до 285 грн;

Дніпропетровська область — від 265 до 275 грн;

Житомирська область — від 245 до 265 грн;

Закарпатська область — від 235 до 250 грн;

Запорізька область — від 245 до 275 грн;

Івано-Франківська область — від 245 до 265 грн;

Кіровоградська область — від 255 до 270 грн;

Львівська область — від 225 до 245 грн;

Миколаївська область — від 230 до 260 грн;

Одеська область — від 235 до 250 грн;

Полтавська область — від 235 до 260 грн;

Сумська область — від 235 до 255 грн;

Тернопільська область — від 230 до 255 грн;

Харківська область — від 240 до 265 грн;

Хмельницька область — від 245 до 260 грн;

Черкаська область — від 225 до 245 грн;

Чернівецька область — від 220 до 245 грн;

Чернігівська область — від 235 до 255 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт золота в Україні у лютому. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує брухт бронзи та латуні в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на чормет та алюміній.