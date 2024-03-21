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Ціни на кольорові метали у березні — скільки коштує 1 кг брухту міді по регіонах України

21 березня 2024 06:40
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 21 березня 2023
Обробка міді. Фото: Glencore
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Незважаючи на коливання на світових ринках, ціни на мідний брухт в Україні залишаються стабільними, надаючи вигідні умови для його утилізації. Ця стійкість сприяє збереженню високого інтересу як бізнесів, так і приватних осіб до переробки міді.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у березні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — це один з найбільш важливих металів у світі, відомий людям вже понад 10 000 років. Цей м'який, пластичний метал широко використовується у будівництві, електротехніці, виробництві монет та багатьох інших галузях. Ось кілька цікавих фактів про мідь.

  • Антибактеріальні властивості. Мідь має потужні антибактеріальні властивості, що зробило його популярним матеріалом для виробництва бактеріостатичних матеріалів, таких як деякі дверні ручки та медичне обладнання.
  • Висока перероблюваність. Цей метал може бути перероблений без втрати якості, що робить його одним з найбільш перероблюваних металів. Більшість міді, використаної в промисловості сьогодні, є переробленою.
  • Історичне значення. Мідь має велике історичне значення. У давнину мідні монети були символом багатства та влади. Крім того, мідь використовувалася для виготовлення зброї, статуй та інших мистецьких виробів.
  • Важливий для здоров'я. Мідь є важливим мікроелементом для організму людини. Вона необхідна для правильного функціонування нервової та імунної систем, а також для утримання нормального рівня заліза у крові.
  • Мідь у космосі. Цей метал використовується у виготовленні оболонок для космічних апаратів через свою високу стійкість до корозії та високу теплопровідність.

Як правильно здавати мідь у пункти приймання металобрухту

Правильна утилізація мідного брухту допомагає не лише зберегти цінний метал, а й заощадити ресурси та допомогти довкіллю. Ось декілька порад, як правильно здавати мідь на переробку.

  • Збір і сортування. Розділіть мідний брухт за типом (дріт, труби, листи тощо) та чистотою. Чим чистіше і відокремленіше матеріал, тим вище ймовірність отримати за нього вигідну ціну.
  • Очищення від домішок. Видаліть будь-які домішки, такі як ізоляція, фарба або інші метали, якщо це можливо. Це підвищить якість міді та полегшить її переробку.
  • Контакт з переробниками. Знайдіть надійного переробника міді, який приймає брухт. Дізнайтеся про їх вимоги до якості та умови прийому.
  • Екологічні аспекти. Пам'ятайте про екологічні аспекти. Утилізація міді повинна відбуватися відповідно до законодавства та стандартів безпеки.
  • Вигода для себе. Здавайте мідь на переробку регулярно, щоб не лише отримувати гроші за брухт, а й сприяти збереженню ресурсів та зниженню впливу на довкілля.

Ціни на брухт міді в Україні у березні 

Середні ціни по областях України за 1 кг міді станом на 21 березня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту.

  • Київська область — від 285 до 315 грн;
  • Вінницька область — від 260 до 285 грн;
  • Дніпропетровська область — від 265 до 275 грн;
  • Житомирська область — від 245 до 265 грн;
  • Закарпатська область — від 235 до 250 грн;
  • Запорізька область — від 245 до 275 грн;
  • Івано-Франківська область — від 245 до 265 грн;
  • Кіровоградська область — від 255 до 270 грн;
  • Львівська область — від 225 до 245 грн;
  • Миколаївська область — від 230 до 260 грн;
  • Одеська область — від 235 до 250 грн;
  • Полтавська область — від 235 до 260 грн;
  • Сумська область — від 235 до 255 грн;
  • Тернопільська область — від 230 до 255 грн;
  • Харківська область — від 240 до 265 грн;
  • Хмельницька область — від 245 до 260 грн;
  • Черкаська область — від 225 до 245 грн;
  • Чернівецька область — від 220 до 245 грн;
  • Чернігівська область — від 235 до 255 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт золота в Україні у лютому. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує брухт бронзи та латуні в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на чормет та алюміній

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