Ціна за 1 г золота в Україні станом на 24 березня 2024 року

Золоті зливки. Фото: Bloomberg

За останні місяці ціни на золото в Україні помітно зросли, роблячи його здачу у ломбарди надзвичайно вигідною опцією для власників. Ця тенденція викликана зростанням попиту на даний метал, особливо в умовах економічної нестабільності та геополітичних криз.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у березні.

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Цікаві факти про золото

Золото — це один з найцінніших металів у світі, і його цінність визнана тисячоліттями. Ось декілька цікавих фактів про цей благородний метал:

Золото не піддається корозії або окисленню, тому воно залишається незмінним протягом тисяч років.

Чисте золото є м'яким металом і може бути легко розтоплене за допомогою вогню. Одна унція (приблизно 28 грамів) чистого золота може бути розтоплена в кульку, розміром з невеличку кулькову ручку.

Золото є одним з найбільш дорогоцінних металів на світі і має широке застосування в ювелірній та електронній промисловості, а також у виробництві монет і медалей.

Усього відомо близько 197 576 тонон золота на планеті, з яких більшість знаходиться у вигляді руди і потребує складних процесів видобутку і очищення.

В античних часах золото використовувалося як грошова одиниця, і навіть сьогодні багато країн зберігають частину своїх резервів у золоті для забезпечення фінансової стабільності.

Як правильно здавати золото у ломбарди

Для вигідної здачі золота у ломбард важливо знати кілька ключових моментів:

Оцінка. Перш ніж здавати золото, важливо знати його справжню вагу та чистоту. Це можна зробити у спеціалізованих ломбардах або ювелірних майстернях.

Перш ніж здавати золото, важливо знати його справжню вагу та чистоту. Це можна зробити у спеціалізованих ломбардах або ювелірних майстернях. Документи. Потрібно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Умови позики. Дізнайтеся про умови позики (відсоткова ставка, строк погашення тощо) та можливість викупу золота пізніше.

Дізнайтеся про умови позики (відсоткова ставка, строк погашення тощо) та можливість викупу золота пізніше. Підписання договору. Перед видачею грошей вам доведеться підписати договір, ознайомтеся з його умовами.

Перед видачею грошей вам доведеться підписати договір, ознайомтеся з його умовами. Отримання грошей. Після підписання договору та оцінки золота вам видають гроші або переказ на банківський рахунок.

Після підписання договору та оцінки золота вам видають гроші або переказ на банківський рахунок. Викуп золота. Якщо ви бажаєте викупити золото, поверніть отримані гроші разом із відсотками в узгоджений строк.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України станом на 24 березня:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 734,70 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2 726,50 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2707,35 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 901,55 грн/грам.

375 проба: 1 015,26 грн/грам.

500 проба: 1 353,39 грн/грам.

583 проба: 1 578,39 грн/грам.

585 проба: 1 583,80 грн/грам.

750 проба: 2 030,51 грн/грам.

900 проба: 2 436,62 грн/грам.

916 проба: 2 479,93 грн/грам.

958 проба: 2 593,64 грн/грам.

999 проба: 2 704,64 грн/грам.

999,9 проба: 2 707,08 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 880 грн/грам.

375 проба: 1 594 грн/грам.

500 проба: 1 390 грн/грам.

583 проба: 1 859 грн грн/грам.

585 проба: 1 865 грн/грам.

750 проба: 2 391 грн/грам.

900 проба: 2 869 грн/грам.

916 проба: 2 920 грн/грам.

958 проба: 3 054грн/грам.

999 проба: 3 221 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні в Україні у лютому. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує брухт бронзи та алюмінію в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на чормет та мідь.