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Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали у березні

24 березня 2024 06:40
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Ірина Шпак
редактор
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 24 березня 2024 року
Золоті зливки. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

За останні місяці ціни на золото в Україні помітно зросли, роблячи його здачу у ломбарди надзвичайно вигідною опцією для власників. Ця тенденція викликана зростанням попиту на даний метал, особливо в умовах економічної нестабільності та геополітичних криз.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у березні.

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Цікаві факти про золото

Золото — це один з найцінніших металів у світі, і його цінність визнана тисячоліттями. Ось декілька цікавих фактів про цей благородний метал:

  • Золото не піддається корозії або окисленню, тому воно залишається незмінним протягом тисяч років.
  • Чисте золото є м'яким металом і може бути легко розтоплене за допомогою вогню. Одна унція (приблизно 28 грамів) чистого золота може бути розтоплена в кульку, розміром з невеличку кулькову ручку.
  • Золото є одним з найбільш дорогоцінних металів на світі і має широке застосування в ювелірній та електронній промисловості, а також у виробництві монет і медалей.
  • Усього відомо близько 197 576 тонон золота на планеті, з яких більшість знаходиться у вигляді руди і потребує складних процесів видобутку і очищення.
  • В античних часах золото використовувалося як грошова одиниця, і навіть сьогодні багато країн зберігають частину своїх резервів у золоті для забезпечення фінансової стабільності.

Як правильно здавати золото у ломбарди

Для вигідної здачі золота у ломбард важливо знати кілька ключових моментів:

  • Оцінка. Перш ніж здавати золото, важливо знати його справжню вагу та чистоту. Це можна зробити у спеціалізованих ломбардах або ювелірних майстернях.
  • Документи. Потрібно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
  • Умови позики. Дізнайтеся про умови позики (відсоткова ставка, строк погашення тощо) та можливість викупу золота пізніше.
  • Підписання договору. Перед видачею грошей вам доведеться підписати договір, ознайомтеся з його умовами.
  • Отримання грошей. Після підписання договору та оцінки золота вам видають гроші або переказ на банківський рахунок.
  • Викуп золота. Якщо ви бажаєте викупити золото, поверніть отримані гроші разом із відсотками в узгоджений строк.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України станом на 24 березня:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 734,70 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2 726,50 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2707,35 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

  • 333 проба: 901,55 грн/грам.
  • 375 проба: 1 015,26 грн/грам.
  • 500 проба: 1 353,39 грн/грам.
  • 583 проба: 1 578,39 грн/грам.
  • 585 проба: 1 583,80 грн/грам.
  • 750 проба: 2 030,51 грн/грам.
  • 900 проба: 2 436,62  грн/грам.
  • 916 проба: 2 479,93 грн/грам.
  • 958 проба: 2 593,64 грн/грам.
  • 999 проба: 2 704,64 грн/грам.
  • 999,9 проба: 2 707,08  грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 333 проба: 880 грн/грам.
  • 375 проба: 1 594 грн/грам.
  • 500 проба: 1 390 грн/грам.
  • 583 проба: 1 859 грн грн/грам.
  • 585 проба: 1 865 грн/грам.
  • 750 проба: 2 391 грн/грам.
  • 900 проба: 2 869 грн/грам.
  • 916 проба: 2 920 грн/грам.
  • 958 проба: 3 054грн/грам.
  • 999 проба: 3 221 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні в Україні у лютому. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує брухт бронзи та алюмінію в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на чормет та мідь

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