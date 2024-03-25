Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 25 березня 2024 року

Працівник на заводі. Фото: Reuters

В Україні продовжує зростати популярність здавання чорного брухту на перероблення, оскільки ціни залишаються стабільними. Цей тренд стимулює багатьох громадян та підприємства максимально використовувати можливості заробітку на вторинному ринку брухту.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у березні.

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Цікаві факти про чорні метали

Чорний метал, або чормет, є одним з найпоширеніших видів брухту у світі та використовується для виробництва нового металевого матеріалу. Перероблення чормету є важливим етапом у збереженні природних ресурсів і економії енергії, оскільки це дозволяє використовувати відходи для виробництва нового металу з меншим витратами, ніж при видобутку з руди.

Відходи від перероблення чорного брухту можуть бути використані для виробництва нових металевих виробів, включаючи будівельні конструкції, автомобільні деталі, побутову техніку та інше.

У багатьох країнах існують програми збору та перероблення брухту, що дозволяє ефективно використовувати відходи виробництва та споживання металевих виробів.

Чормет містить велику кількість заліза, що робить його цінним джерелом вторинної сировини для виробництва сталі. Також цей вид металу може бути використаний для створення мистецьких інсталяцій та скульптур, що робить його популярним матеріалом для художників і дизайнерів.

Як правильно здавати брухт

Щоб правильно здати чорний метал на перероблення, слід виконати кілька кроків:

Сортування. Розділіть різні види брухту (стружка, арматура, кабель і т. д.) для зручності транспортування та перероблення.

Розділіть різні види брухту (стружка, арматура, кабель і т. д.) для зручності транспортування та перероблення. Очищення. Позбудьтеся неметалевих матеріалів, які можуть бути прикріплені до металевих виробів, таких як пластик, скло або гума.

Позбудьтеся неметалевих матеріалів, які можуть бути прикріплені до металевих виробів, таких як пластик, скло або гума. Компактність. Намагайтеся стиснути або розрізати великі вироби для зменшення їхнього обсягу та зручності транспортування.

Намагайтеся стиснути або розрізати великі вироби для зменшення їхнього обсягу та зручності транспортування. Зберігання. Зберігайте брухт на відкритих майданчиках або в спеціально обладнаних контейнерах, щоб уникнути забруднення і зберігати в найкращому стані.

Зберігайте брухт на відкритих майданчиках або в спеціально обладнаних контейнерах, щоб уникнути забруднення і зберігати в найкращому стані. Доставка. Здайте брухт до спеціалізованих пунктів приймання або складів для подальшого перероблення.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 3,5 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 5 грн;

Львівська область — від 3 грн до 5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Одеська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Полтавська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Сумська область — від 3 грн до 5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 6 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у березні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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