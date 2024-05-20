Цены на медь и цветные металлы в Украине на 20 мая 2024 года

Выплавка металла. Фото: Reuters

Цены на медь в Украине остаются стабильными, что обусловлено стабильным спросом и ограниченным предложением на рынке. Благодаря этому сдача меди на металлолом сейчас выгодна как для предприятий, так и для частных лиц.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в мае.

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Интересные факты о меди

Медь имеет богатую историю использования, начиная с древнейших времен. Ее стали использовать более 10 000 лет назад, и самые древние медные артефакты датируются примерно 8700 годом до нашей эры. Она была одним из первых металлов, которые человечество научилось обрабатывать, что привело к созданию разнообразных инструментов, оружия и украшений в разных культурах мира.

Кроме исторического значения, медь обладает уникальными свойствами, делающими ее важной и в современном мире. Она является одним из лучших проводников электричества, что делает ее незаменимой в производстве электропроводов, кабелей и электронных компонентов. Медь обладает природными антимикробными свойствами, что позволяет использовать ее в медицинских инструментах и на поверхностях в больницах для уничтожения бактерий, вирусов и грибков.

Переработка меди является еще одним ее преимуществом. Большинство используемой сегодня меди происходит из переработанных материалов. Медь можно перерабатывать без потери ее свойств, что делает ее экологически дружеским материалом. Это важно в условиях растущей потребности в устойчивых и экологически чистых материалах.

Медь также играет немаловажную роль в биологии человека. Она является важным микроэлементом, необходимым для образования красных кровяных клеток, нервной и иммунной систем. Эти свойства делают ее незаменимой как в индустриальном производстве, так и в поддержании здоровья человека.

Наконец, медь известна своей долговечностью и способностью менять цвет под влиянием атмосферных условий. К примеру, старые медные крыши и статуи покрываются зеленой патиной, которая не только придает им эстетическую привлекательность, но и защищает металл от дальнейшей коррозии. Таким образом, медь остается важным и ценным материалом во многих областях жизни.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что обсуждать иностранные инвестиции в возрождение украинской металлургической промышленности будет возможно только после достижения Украиной победы.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Новак отмечает, что восстановление украинской металлургической промышленности после войны потребует десятков миллиардов долларов инвестиций.

Цены на металлолом в Украине в мае

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 20 мая 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 235 до 265 грн;

Винницкая область — от 190 до 245 грн;

Днепропетровская область — от 190 до 240 грн;

Житомирская область — от 185 до 205 грн;

Закарпатская область — от 180 до 200 грн;

Запорожская область — от 190 до 255 грн;

Ивано-Франковская область — от 170 до 195 грн;

Кировоградская область — от 175 до 195 грн;

Львовская область — от 190 до 210 грн;

Николаевская область — от 190 до 250 грн;

Одесская область — от 195 до 250 грн;

Полтавская область — от 180 до 240 грн;

Сумская область — от 175 до 210 грн;

Тернопольская область — от 180 до 200 грн;

Харьковская область — от 205 до 260 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 235 грн;

Черкасская область — от 190 до 230 грн;

Черновицкая область — от 185 до 200 грн;

Черниговская область — от 180 до 230 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в мае. Еще мы собрали цены на золото, латунь и черный металл.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.