Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 20 травня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

Ціни на мідь в Україні залишаються стабільними, що зумовлено стабільним попитом і обмеженою пропозицією на ринку. Завдяки цьому здавання міді на брухт наразі є вигідним як для підприємств, так і для приватних осіб.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у травні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь має багату історію використання, починаючи з найдавніших часів. Її почали використовувати понад 10 000 років тому, і найдавніші мідні артефакти датуються приблизно 8700 роком до нашої ери. Вона була одним з перших металів, які людство навчилося обробляти, що привело до створення різноманітних інструментів, зброї та прикрас у різних культурах світу.

Окрім історичного значення, мідь має унікальні властивості, які роблять її важливою і в сучасному світі. Вона є одним з найкращих провідників електрики, що робить її незамінною у виробництві електродротів, кабелів та електронних компонентів. Також мідь має природні антимікробні властивості, що дозволяє використовувати її у медичних інструментах і на поверхнях у лікарнях для знищення бактерій, вірусів та грибків.

Перероблення міді є ще однією її перевагою. Більшість міді, яка використовується сьогодні, походить з перероблених матеріалів. Мідь можна переробляти без втрати її властивостей, що робить її екологічно дружнім матеріалом. Це важливо в умовах зростальної потреби у стійких і екологічно чистих матеріалах.

Мідь також відіграє важливу роль у біології людини. Вона є важливим мікроелементом, необхідним для утворення червоних кров'яних клітин, функціонування нервової та імунної систем. Ці властивості роблять її незамінною як в індустріальному виробництві, так і в підтриманні здоров'я людини.

Нарешті, мідь відома своєю довговічністю та здатністю змінювати колір під впливом атмосферних умов. Наприклад, старі мідні дахи та статуї покриваються зеленою патиною, яка не лише додає їм естетичної привабливості, але й захищає метал від подальшої корозії. Таким чином, мідь залишається важливим і цінним матеріалом у багатьох сферах життя.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він наголошує, що обговорювати іноземні інвестиції у відродження української металургійної промисловості буде можливим лише після досягнення Україною перемоги.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Новак зазначає, що відновлення української металургійної промисловості після війни вимагатиме десятків мільярдів доларів інвестицій.

Ціни на брухт міді в Україні у травні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 20 травня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 235 до 265 грн;

Вінницька область — від 190 до 245 грн;

Дніпропетровська область — від 190 до 240 грн;

Житомирська область — від 185 до 205 грн;

Закарпатська область — від 180 до 200 грн;

Запорізька область — від 190 до 255 грн;

Івано-Франківська область — від 170 до 195 грн;

Кіровоградська область — від 175 до 195 грн;

Львівська область — від 190 до 210 грн;

Миколаївська область — від 190 до 250 грн;

Одеська область — від 195 до 250 грн;

Полтавська область — від 180 до 240 грн;

Сумська область — від 175 до 210 грн;

Тернопільська область — від 180 до 200 грн;

Харківська область — від 205 до 260 грн;

Хмельницька область — від 190 до 235 грн;

Черкаська область — від 190 до 230 грн;

Чернівецька область — від 185 до 200 грн;

Чернігівська область — від 180 до 230 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та чорний метал.

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