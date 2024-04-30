Цены на медь и цветные металлы в Украине на 30 апреля 2024 года

Выплавка металла. Фото: man-es.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — красивый и полезный металл, который можно найти в вашем доме как в чистом виде, так и в виде химических соединений. Он находится в наших мобильных телефонах, водопроводных трубах и даже наших телах. Из-за широкого спроса на этот металл в различных отраслях производства, пункты приема лома с удовольствием принимают медные изделия по выгодным ценам.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в конце апреля.

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Интересные факты о меди

Использование меди началось более 10 тысяч лет назад. Ученые исследовали мумию, найденную в 1991 году в Эцтальских Альпах, расположенных на границе между Австрией и Италией. Вместе с ней в прекрасном состоянии был найден топор, который был изготовлен из меди.

Одним из наиболее выдающихся свойств меди является ее высокая электро- и теплопроводность. Этот металл настолько хорошо производит электричество, что 95 процентов всех трансформаторов, жил электрических проводов и других проводников сделаны из меди. Серебро — единственный металл, имеющий большую электропроводность, чем медь, но он плохо переносит нагрев, поэтому медь лучше подходит к применению в электротехнике.

Медь является естественным антибактериальным средством. В общественных зданиях часто используют латунные дверные ручки (латунь – это медный сплав), поскольку они помогают предотвратить передачу болезней.

Переработка меди приносит множество преимуществ как обществу, так и окружающей среде. Во-первых, этот материал на 100% подходит для вторичной переработки. Его можно использовать снова и снова, что делает его невероятно экологичным. Кроме того, медь также сохраняет до 90% своей первоначальной стоимости, что позволяет предприятиям дешевле покупать переработанную медь, а не свежую руду.

Медь является одним из самых ценных материалов на рынке металлолома. Как отличный проводник тепла и электричества медь идеально подходит для использования в кухонной посуде, электронике, сантехнике, автомобилях и т.д.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, от войны серьезно пострадали две трети металлургической промышленности Украины. Так, в 2021 году украинские металлургические предприятия выпустили 21 миллион тонн чугуна, в то время как в 2023 году этот объем сократился до 6 миллионов тонн. Заметное понижение также было отмечено в производстве стали.

Пензин также отметил уменьшение экспорта украинской металлургии, вызванное российским вторжением.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022 этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — подчеркнул эксперт.

Как правильно сдавать медь

Цены на медь в пунктах приема утиля могут изменяться в зависимости от нескольких факторов, таких как состояние изделий, присутствие примесей в металле, его форма и место сдачи.

Для максимизации выплаты при сдаче лома меди важно выполнить несколько простых шагов. К примеру, рекомендуется очистить медные изделия от других материалов и включений.

Необходимо учитывать, что медные кабели с сильным окислением, обожженные для удаления изоляции, могут иметь более низкую стоимость. В этом случае лучше использовать механический метод их очистки.

Пункты приема лома готовы принимать различные виды меди, включая кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование, медные трубы, резервуары кондиционеров и теплообменники с медными трубками. Опыт показывает, что выгоднее составлять большие объемы меди сразу, поскольку это может повысить тарифы на металлолом.

Цены на металлолом в Украине в апреле

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 30 апреля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 210 до 260 грн;

Винницкая область — от 190 до 250 грн;

Днепропетровская область — от 180 до 230 грн;

Житомирская область — от 170 до 190 грн;

Закарпатская область — от 175 до 195 грн;

Запорожская область — от 180 до 260 грн;

Ивано-Франковская область — от 180 до 200 грн;

Кировоградская область — от 170 до 190 грн;

Львовская область — от 180 до 200 грн;

Николаевская область — от 190 до 250 грн;

Одесская область — от 190 до 250 грн;

Полтавская область — от 170 до 250 грн;

Сумская область – от 170 до 190 грн;

Тернопольская область — от 170 до 190 грн;

Харьковская область — от 200 до 270 грн;

Хмельницкая область — от 220 до 250 грн;

Черкасская область — от 190 до 230 грн;

Черновицкая область — от 180 до 210 грн;

Черниговская область — от 160 до 230 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в апреле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и золото.

Мы также писали, что в Министерстве финансов обновили данные по государственному и гарантированному государством долгу Украины. За март 2024 года общая сумма госдолга стремительно выросла, прибавив сразу несколько миллиардов гривен.