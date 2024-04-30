Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 30 квітня 2024 року

Виплавка металу. Фото: man-es.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — красивий і корисний метал, який можна знайти у вашому будинку як у чистому вигляді, так і у вигляді хімічних сполук. Він знаходиться у наших мобільних телефонах, водопровідних трубах і навіть у наших тілах. Через широкий попит на цей метал у різних галузях виробництва, пункти приймання брухту із задоволенням приймають мідні вироби за вигідними цінами.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у кінці квітня.

Читайте також:

Цікаві факти про мідь

Використання міді розпочалося понад 10 тисяч років тому. Вчені дослідили мумію, що була знайдена в 1991 році в Ецтальських Альпах, які розташовані на кордоні між Австрією та Італією. Разом з нею у чудовому стані було знайдено сокиру, яка була виготовлена з міді.

Однією з найвидатніших властивостей міді є її висока електро- та теплопровідність. Цей метал настільки гарно проводить електрику, що 95 відсотків всіх трансформаторів, жил електричних проводів та інших провідників зроблено з міді. Срібло — єдиний метал, який має більшу електропровідність, ніж мідь, але він погано переносить нагрівання, тому мідь краще підходить до застосування в електротехніці.

Мідь є природним антибактеріальним засобом. У громадських будівлях часто використовують латунні дверні ручки (латунь — це мідний сплав), оскільки вони допомагають запобігти передачі хвороб.

Переробка міді приносить безліч переваг як суспільству, так навколишньому середовищу. По-перше, цей матеріал на 100% підходить для вторинної переробки. Його можна використовувати знову і знову, що робить його неймовірно екологічним. Крім цього, мідь також зберігає до 90% своєї первісної вартості, що дозволяє підприємствам дешевше купувати перероблену мідь, а не свіжу руду.

Мідь є одним із найцінніших матеріалів на ринку металобрухту. Як відмінний провідник тепла та електрики, мідь ідеально підходить для використання в кухонному посуді, електроніці, сантехніці, автомобілях тощо.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, від війни серйозно постраждали дві третини металургійної промисловості України. Так, у 2021 році українські металургійні підприємства випустили 21 мільйон тонн чавуну, тоді як у 2023 році цей обсяг скоротився до 6 мільйонів тонн. Помітне зниження також було відзначено у виробництві сталі.

Пензін також відзначив зменшення експорту української металургії, спричинене російським вторгненням.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022 цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — наголосив експерт.

Як правильно здавати мідь

Ціни на мідь у пунктах приймання брухту можуть змінюватись залежно від декількох факторів, таких як стан виробів, присутність домішок у металі, його форма та місце здачі.

Для максимізації виплати при здачі брухту міді важливо виконати кілька простих кроків. Наприклад, рекомендується очистити мідні вироби від інших матеріалів і включень.

Необхідно враховувати, що мідні кабелі з сильним окисленням, обпалені для видалення ізоляції, можуть мати нижчу вартість. У такому разі краще використовувати механічний метод їх очищення.

Пункти приймання брухту готові приймати різні види міді, включаючи кабелі, обмотки двигунів та трансформаторів, сантехнічне обладнання, мідні труби, резервуари кондиціонерів та теплообмінники з мідними трубками. Досвід показує, що вигідніше складати великі обсяги міді відразу, оскільки це може підвищити тарифи на брухт.

Ціни на брухт міді в Україні у квітні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 30 квітня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 210 до 260 грн;

Вінницька область — від 190 до 250 грн;

Дніпропетровська область — від 180 до 230 грн;

Житомирська область — від 170 до 190 грн;

Закарпатська область — від 175 до 195 грн;

Запорізька область — від 180 до 260 грн;

Івано-Франківська область — від 180 до 200 грн;

Кіровоградська область — від 170 до 190 грн;

Львівська область — від 180 до 200 грн;

Миколаївська область — від 190 до 250 грн;

Одеська область — від 190 до 250 грн;

Полтавська область — від 170 до 250 грн;

Сумська область — від 170 до 190 грн;

Тернопільська область — від 170 до 190 грн;

Харківська область — від 200 до 270 грн;

Хмельницька область — від 220 до 250 грн;

Черкаська область — від 190 до 230 грн;

Чернівецька область — від 180 до 210 грн;

Чернігівська область — від 160 до 230 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та золото.

Ми також писали, що у Міністерстві фінансів оновили дані щодо державного та гарантованого державою боргу України. За березень 2024 року загальна сума держборгу стрімко зросла, додавши одразу кількасот мільярдів гривень.