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Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг металлолома в конце мая

31 мая 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом меди в Украине по состоянию на 31 мая 2024 года
Переработка меди. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине цены на лом меди меняются. В настоящее время наблюдается рост рыночной цены на этот металл, что делает сдачу его металлолома более привлекательной как для населения, так и для предприятий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в мае.

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Интересные факты о меди

Вот несколько интересных фактов об этом металле:

  • Медь использовалась человечеством с давних времен. Считается, что самые древние медные статуэтки, найденные в поселении Эр-Лихтенштайн в Германии, имеют возраст около 8700 лет.
  • Металл обладает бактерицидными свойствами, поэтому используется в производстве антимикробных материалов для различных применений, включая медицинские устройства и обработку воды.
  • Медь используется в строительстве благодаря своим свойствам, таким как долговечность, коррозионная стойкость и отличная теплопроводность. Она применяется для производства крыш, трубопроводов и декоративных частей. Также медь может быть вторично переделана без потери качества, что делает ее экологически чистым материалом.
  • Этот металл являлся популярным материалом для изготовления художественных изделий, таких как скульптуры и рельефы. Известны медные произведения искусства из разных эпох и культур.
  • Медь широко используется в современных технологиях, в частности, в производстве электроники, электрических проводов и теплообменников.

Эти факты свидетельствуют о важном значении меди как материала в разных сферах и эпохах.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на металлолом в Украине в мае

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 31 мая 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 260 до 285 грн;
  • Винницкая область — от 190 до 255 грн;
  • Днепропетровская область — от 195 до 250 грн;
  • Житомирская область — от 205 до 225 грн;
  • Закарпатская область — от 195 до 235 грн;
  • Запорожская область — от 190 до 250 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 195 до 230 грн;
  • Кировоградская область — от 180 до 225 грн;
  • Львовская область — от 190 до 230 грн;
  • Николаевская область — от 195 до 240 грн;
  • Одесская область — от 190 до 255 грн;
  • Полтавская область — от 180 до 260 грн;
  • Сумская область — от 180 до 220 грн;
  • Тернопольская область — от 170 до 215 грн;
  • Харьковская область — от 210 до 260 грн;
  • Хмельницкая область — от 195 до 245 грн;
  • Черкасская область — от 190 до 255 грн;
  • Черновицкая область — от 180 до 225 грн;
  • Черниговская область — от 185 до 240 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в мае. Еще мы собрали цены на алюминий, чермет и латунь.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. Также увеличился экспорт жиров животного и растительного масла.

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