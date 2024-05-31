Ціни на металобрухт міді в Україні станом на 31 травня 2024 року

Переробка міді. Фото: Reuters

В Україні ціни на брухт міді змінюються. Наразі спостерігається зростання ринкової ціни на цей метал, що робить здавання його брухту більш привабливим як для населення, так і для підприємств.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у травні.

Читайте також:

Цікаві факти про мідь

Ось декілька цікавих фактів про цей метал:

Мідь використовувалася людством з давніх-давен. Вважається, що найдавніші мідні статуетки, знайдені в поселенні Ер-Ліхтенштайн у Німеччині, мають вік близько 8700 років.

Метал має бактерицидні властивості, тому його використовують у виробництві антимікробних матеріалів для різних застосувань, включаючи медичні пристрої та обробку води.

Мідь використовується у будівництві завдяки своїм властивостям, таким як довговічність, корозійна стійкість та відмінна теплопровідність. Вона застосовується для виготовлення дахів, трубопроводів та декоративних елементів. Також мідь може бути вторинно перероблена без втрати якості, що робить її екологічно чистим матеріалом.

Цей метал був популярним матеріалом для виготовлення мистецьких виробів, таких як скульптури та рельєфи. Відомі мідні твори мистецтва з різних епох і культур.

Мідь широко використовується у сучасних технологіях, зокрема у виробництві електроніки, електричних проводів та теплообмінників.

Ці факти свідчать про важливе значення міді як матеріалу у різних галузях та епохах.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиними великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на брухт міді в Україні у травні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 31 травня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 260 до 285 грн;

Вінницька область — від 190 до 255 грн;

Дніпропетровська область — від 195 до 250 грн;

Житомирська область — від 205 до 225 грн;

Закарпатська область — від 195 до 235 грн;

Запорізька область — від 190 до 250 грн;

Івано-Франківська область — від 195 до 230 грн;

Кіровоградська область — від 180 до 225 грн;

Львівська область — від 190 до 230 грн;

Миколаївська область — від 195 до 240 грн;

Одеська область — від 190 до 255 грн;

Полтавська область — від 180 до 260 грн;

Сумська область — від 180 до 220 грн;

Тернопільська область — від 170 до 215 грн;

Харківська область — від 210 до 260 грн;

Хмельницька область — від 195 до 245 грн;

Черкаська область — від 190 до 255 грн;

Чернівецька область — від 180 до 225 грн;

Чернігівська область — від 185 до 240 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, чормет та латунь.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і склав 522,5 млн доларів. Також збільшився експорт жирів тваринного та олії рослинного походження.