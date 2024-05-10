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Цены на нефть достигли недельного максимума — в чем причина

10 мая 2024 13:55
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Нефть стремительно подорожала – в чем причина
Морская нефтяная платформа. Фото: Alamy
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Нефтяные цены подскочили к недельному пику в пятницу. Это произошло после того, как данные из США и Китая указали на рост спроса, а беспокойство из-за конфликта в Газе поддержало цены на черное золото.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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На сколько подорожала нефть и почему

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 58 центов, или 0,6%, до $84,41 за баррель, что указывает на недельный рост на 1,7%. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 58 центов или 0,7% до 79,84 долларов, что означает недельный рост на 2,2%.

Падение запасов нефти в США вышло за счет роста размеров переработки на нефтеперерабатывающих заводах. Также важным фактором был импорт нефти в Китай, который в апреле превысил показатели в прошлом году, что свидетельствует об улучшении торговой активности.

Однако переговоры по прекращению боевых действий между Израилем и ХАМАС не принесли конкретных результатов, что поддерживает обеспокоенность возможными перебоями с поставкой нефти на Ближнем Востоке.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) сделал прогноз мировых цен на нефть и природный газ на ближайшие три года. В частности, регулятор ожидает понижения стоимости голубого топлива.

Мы также писали, что импорт сырой нефти в Китай в апреле вырос по сравнению с предыдущим годом. Нефтеперерабатывающие заводы страны готовы полностью возобновить свою работу в начале туристического сезона.

Израиль
война
ХАМАС
деньги
нефть
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цены

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