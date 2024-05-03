Нафта та газ — НБУ прогнозує нові ціни у найближчі роки

Газові вентилі. Фото: Reuters

Національний банк України (НБУ) зробив прогноз світових цін нафти та природного газу на найближчі три роки. Зокрема, регулятор очікує зниження вартості блакитного палива.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ (квітень 2024 року).

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Згідно з прогнозом Нацбанком, у 2024 році світова вартість "чорного золота" коливатиметься в рамках 80-90 доларів за барель.

При цьому рекордний видобуток у Сполучених Штатах, поглиблення виробництва Лівією, Іраном та Анголою на тлі меншого попиту з боку Китаю тиснутимуть у бік зниження цін.

Своєю чергою, політика обмеження пропозиції ОПЕК+ та очікуване пожвавлення попиту в Сполучених Штатах та країнах Європи, зокрема майбутнє монетарне пом'якшення політики центробанків країн будуть утримувати ціни від зниження.

У середньому вартість нафти марки Brent у 2023 році впала на 17,2%, до 82,6 доларів за барель. Як очікує НБУ:

у 2024 році — ціна зросте на 2,2% до 84,4 доларів;

у 2025 році — впаде на 11,5% до 74,7 доларів;

у 2026 році — впаде на 2,1% до 73,1 доларів барель.

Джерело: НБУ

Якими будуть ціни на природний газ

За прогнозом Нацбанку, вартість блакитного палива на європейських ринках буде поступово знижуватися завдяки нарощенню виробництва зрідженого природного газу, насамперед у Сполучених Штатах та Катарі, постачанням більш дешевого газу у КНР та Індію, що зменшить конкуренцію за зріджений природний газ, з боку країн Азії, а також нарощенню виробництва "зеленої" енергії та збалансованого накопичення запасів ресурсу.

"Геополітична напруженість залишатиметься ключовим джерелом невизначеності. Загрози судноплавству в Червоному морі призвели до збільшення вартості та продовження термінів доставки постачальниками. У разі ескалації цей фактор може призвести до відновлення цінового тиску на ринках енергоносіїв", — зазначається у звіті.

За прогнозом НБУ, ціни на хабі TTF у Нідерландах будуть такі:

у 2024 році — впадуть на 26,8% до 340,8 доларів за тисячу кубометрів;

у 2025 році — підвищаться на 12,9% до 384,7 доларів;

у 2026 році — впадуть на 12,5% до 336, 5 доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку прогнозують більш активне зростання цін на електричну енергію. Загалом регулятор передбачає поетапне приведення тарифів на послуги житлово-комунального господарства на економічно обґрунтовані рівні за кілька років.

Також ми писали, у травні 2024 року громадяни, які мають право на допомогу з оплати житлово-комунальних послуг, отримають менший її розмір. Це пов'язано з термінами опалювального сезону, який завершився в середині попереднього місяця.