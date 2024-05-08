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Цены на нефть упали до рекордного минимума — в чем причина

8 мая 2024 14:39
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Мировые цены на нефть упали до минимума за два месяца
Добыча нефти. Фото: AFP
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В среду, 8 мая, стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже 82 долларов за баррель. Такая стоимость черного золота является самой низкой за два месяца.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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На минимуме цены на нефть достигали отметки 81,78 доллара. По состоянию на 14.00 Brent торгуется по цене 82,36 доллара. Цена июньского фьючерса на марку WTI опускалась ниже отметки в 77 долларов.

Последние две недели отмечается понижение цен на нефть. За прошедшие два месяца, на фоне геополитических напряженностей на Ближнем Востоке, они росли практически до 92 долларов за баррель.

Это снижение котировок связано с опасениями относительно мирового экономического роста, который может быть замедлен в результате длительного периода высоких процентных ставок в крупнейших экономиках.

Напомним, из-за проведения расследования властями Южной Кореи партии нефтепродуктов из России начали надолго задерживаться в море с марта этого года. На 5 мая около двух миллионов баррелей нефти "застряли" в море, а некоторые суда все еще находятся в районе Омана.

Также мы писали, что Национальный банк Украины сделал прогноз мировых цен на нефть и природный газ на ближайшие три года. В частности, регулятор ожидает понижения стоимости голубого топлива.

цены на топливо
нефть
экономика
добыча

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