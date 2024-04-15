Ціни на газ — уряд продовжив пільгові тарифи для виробників тепла

Газові вентилі. Фото: Reuters

Кабінет міністрів ухвалив рішення про пільгові ціни на природний газ для тепловиробників. Їх продовжили ще на кілька місяців.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 407.

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Пільгові ціни для виробників тепла

Йдеться про внесення Кабінетом міністрів змін до Положення про покладення спецобов’язків на суб’єктів ринку газу від 19.07.2022 р. № 812. Пільгову вартість газу продовжили до 15 квітня до 31 серпня поточного року.

Відповідно до постанови, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" блакитне паливо за цінами:

на потреби виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню — 7,42 тис. гривень з урахуванням ПДВ за 1 тис. куб. метрів газу (не враховуючи тариф на послуги з транспортування);

для бюджетних установ — 16,39 тис. гривень, враховуючи ПДВ за 1 тис. куб. метрів природного газу (не враховуючи тариф на послуги з транспортування).

Фіксована вартість природного газу

В Україні на період воєнного стану встановлено мораторій на підвищення цін на природний газ. Вартість блакитного палива для споживачів не підлягає підвищенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та простими споживачами станом на 24.02.2022 року.

Вартість газу регулюється постановою уряду про покладання спецобов'язків (ПСО) на Нафтогаз. Останній продає блакитне паливо за ціною 7,42 тис. гривень за 1 тис. куб. метрів для постачальників та виробників тепла для населення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України вивчають можливість підвищення тарифу на електроенергію для українців. Якими будуть ціни на світло, поки що невідомо, проте повідомляється, що здорожчання буде несуттєвим.

Також ми писали, що українців цього року чекає можлива значна зміна сум до сплати у житлово-комунальних квитанціях. Зокрема, це може бути продиктовано підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення.