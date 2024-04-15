Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Тарифи на газ — уряд вирішив долю пільгових цін arrow

Тарифи на газ — уряд вирішив долю пільгових цін

15 квітня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на газ — уряд продовжив пільгові тарифи для виробників тепла
Газові вентилі. Фото: Reuters
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Кабінет міністрів ухвалив рішення про пільгові ціни на природний газ для тепловиробників. Їх продовжили ще на кілька місяців.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 407.

Читайте також:

Пільгові ціни для виробників тепла

Йдеться про внесення Кабінетом міністрів змін до Положення про покладення спецобов’язків на суб’єктів ринку газу від 19.07.2022 р. № 812. Пільгову вартість газу продовжили до 15 квітня до 31 серпня поточного року.

Відповідно до постанови, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" блакитне паливо за цінами:

  • на потреби виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню — 7,42 тис. гривень з урахуванням ПДВ за 1 тис. куб. метрів газу (не враховуючи тариф на послуги з транспортування);
  • для бюджетних установ — 16,39 тис. гривень, враховуючи ПДВ за 1 тис. куб. метрів природного газу (не враховуючи тариф на послуги з транспортування).

Фіксована вартість природного газу

В Україні на період воєнного стану встановлено мораторій на підвищення цін на природний газ. Вартість блакитного палива для споживачів не підлягає підвищенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та простими споживачами станом на 24.02.2022 року.

Вартість газу регулюється постановою уряду про покладання спецобов'язків (ПСО) на Нафтогаз. Останній продає блакитне паливо за ціною 7,42 тис. гривень за 1 тис. куб. метрів для постачальників та виробників тепла для населення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України вивчають можливість підвищення тарифу на електроенергію для українців. Якими будуть ціни на світло, поки що невідомо, проте повідомляється, що здорожчання буде несуттєвим.

Також ми писали, що українців цього року чекає можлива значна зміна сум до сплати у житлово-комунальних квитанціях. Зокрема, це може бути продиктовано підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
газ
уряд

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем