Квартиры в Украине подорожают — с чем это связано

Дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Александр Гончаров

Ценовая динамика на рынке недвижимости продолжает эволюционировать под влиянием разных факторов. По прогнозам экспертов, в этом году стоимость за квадратный метр в некоторых регионах значительно повысится по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак в комментарии для сайта Pro Гроші.

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По словам эксперта, стоимость квадратного метра в Киевском регионе, вероятно, возрастет в 2024 году. Причиной этого является привлекательность столицы для внутренне перемещенных лиц и возвращающихся из-за границы. По ее словам, программа "єОселя" также активизирует спрос на жилье.

"В ноябре 2023 года стартовала выдача сертификатов за разрушенное жилье, поэтому потенциально Киев и Киевский регион может аккумулировать на себя львиную долю этого спроса. То есть, поэтому будут расти объемы продаж и, соответственно, это будет стимулировать рост цен", — пояснила Виктория Берещак .

Эксперт добавила, что повышение цен может также стать следствием активизации строительной деятельности девелоперов. Однако стоит рассчитывать на то, что цены будут выше по сравнению с рыночным средним. Таким образом, в течение первого полугодия 2024 можно ожидать даже до 15% роста в гривне, отметила эксперт. Ликвидные форматы, имеющие высокий уровень строительной активности, могут даже приносить дополнительный прирост в 5-7% из-за их качественных характеристик и особенностей на рыночной площадке.

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Безусловно, другие регионы также могут ожидать повышения цен, особенно в западных областях. По мнению эксперта, они испытывают определенный подъем, но не на том же уровне спроса, что был в начале полномасштабного вторжения.

"В целом продажи выравниваются и уже нет такого ажиотажного спроса на покупку недвижимости именно в тех регионах. Однако там также будет сохраняться спрос вследствие того, что часть населения выбирает Киев, а часть выбирает западные области, потому что считает их более безопасными и эта внутренняя миграция , конечно, будет стимулировать определенным образом продажи", — рассказала обозреватель рынка недвижимости.

Виктория Берещак предупреждает, что особые изменения в ценах на недвижимость наблюдаются в нескольких городах:

Ужгород;

Львовской области;

Ивано-Франковской области.

Причина в том, что эти города являются своеобразными хабами. Другими словами, они сохраняют своё лидерство, что создает условия для дальнейшего роста объектов строительства.

Напомним, что мы писали о том, как изменились цены и предложения на новостройки на этапе второго года полномасштабной войны в Украине. По состоянию на декабрь 2023 года работают 75,4% отделов продаж новостроек в Украине.