Квартири в Україні здорожчають — з чим це пов'язано

Будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE, Олександр Гончаров

Цінова динаміка на ринку нерухомості продовжує еволюціонувати під впливом різноманітних факторів. За прогнозами експертів, у цьому році вартість за квадратний метр в деяких регіонах значно підвищиться, порівняно з минулорічними показниками.

Про це розповіла експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак у коментарі для сайту Pro Гроші.

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За словами експертки, вартість квадратного метра в Київському регіоні ймовірно зросте у 2024 році. Причиною цього є привабливість столиці для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто повертається з-за кордону. За її словами, програма "єОселя" також активізує попит на житло.

"У листопаді 2023 року стартувала видача сертифікатів за зруйноване житло, тому потенційно Київ та Київський регіон може акумулювати на себе левову частку цього попиту. Тобто, через це зростатимуть обсяги продажу і, відповідно, це стимулюватиме зростання цін", — пояснила Вікторія Берещак.

Експертка додала, що підвищення цін може також стати наслідком активізації будівельної діяльності девелоперів. Проте варто розраховувати на те, що ціни будуть вищими в порівнянні з ринковим середнім. Таким чином, протягом першого півріччя 2024 року можна очікувати навіть до 15% зростання в гривні, зазначила експертка. Ліквідні формати, які мають високий рівень будівельної активності, можуть навіть приносити додатковий приріст у 5-7% через їхні якісні характеристики та особливості на ринковому майданчику.

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Безперечно, інші регіони також можуть очікувати підвищення цін, особливо в західних областях. За думкою експертки, вони зазнають певного піднесення, але не на тому самому рівні попиту, що був на початку повномасштабного вторгнення.

"В цілому продажі вирівнюються і вже немає такого ажіотажного попиту на купівлю нерухомості саме в тих регіонах. Проте, там також зберігатиметься попит внаслідок того, що частина населення обирає Київ, а частина обирає західні області, тому що вважає їх більш безпечними й ця внутрішня міграція, звичайно, стимулюватиме певним чином продажі", — розповіла оглядачка ринку нерухомості.

Вікторія Берещак попереджає, що особливі зміни у цінах на нерухомість спостерігаються в кількох містах:

Ужгород;

Львівської області;

Івано-Франківської області.

Причина полягає в тому, що ці міста є своєрідними хабами. Іншими словами, вони зберігають своє лідерство, що створює умови для подальшого росту об'єктів будівництва.

Нагадаємо, що ми писали про те, як змінилися ціни та пропозиції на новобудови на етапі другого року повномасштабної війни в Україні. Станом на грудень 2023 року, працюють 75,4% відділів продажу новобудов в Україні.