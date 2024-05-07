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Цены на недвижимость в мае — какая ситуация в регионах, где жилье дешевле

7 мая 2024 15:17
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Недвижимость в мае — как изменились цены на жилье в регионах
Ключи от жилья. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В мае 2024 года ситуация на украинском рынке недвижимости несколько изменилась. Развитие событий на фронте сказывается на спросе и предложении жилья в ряде регионов в целом.

Об этом говорится в обзоре ситуации на рынке эксперта по недвижимости Юрия Питы, пишет 24 канал.

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Как изменились цены на недвижимость в мае

По словам эксперта, в Киеве выросло количество предложений, однако покупатели не слишком активны в покупке, поэтому цены начали падать. В столице и области стоимость жилья в многоэтажках подешевела на 5-7% по сравнению с ценами конца прошлого года.

По его словам, риелторы рассказывают о том, что некоторые продавцы из-за отсутствия успехов на передовой окончательно решили продать имущество и покинуть Украину, уступая при этом в цене.

"Что касается покупателей, то те, у кого есть деньги, не спешат покупать, поскольку не понимают, что будет дальше в Украине. И вообще стало мало людей, у которых есть деньги на значительные покупки", — объяснил эксперт по недвижимости.

Ключевым фактором остается безопасность, а основными тенденциями на рынке являются:

  • в западных областях страны сохраняется более устойчивый спрос, цены с начала года практически не поменялись;
  • в Киеве растет количество предложений, а спрос несколько снижается.

"Сейчас начали появляться покупатели по программе "єВідновлення". И есть вероятность, что это может поддержать рынок", — сообщил аналитик.

Какие сейчас цены на жилье в Киеве

Цена "квадратов" в Киеве сейчас колеблется от средних 44,39 тыс. до 88,77 тыс. грн. на вторичном рынке. Разница между самым дорогим и дешевым составляет 44,38 тыс. грн за квадратный метр в самом дешевом районе.

По данным M2bomber, самые низкие цены:

  • в Деснянском районе — 44 390 грн;
  • Святошинском, Оболонском — 52 768 грн;
  • Дарницком — 53 427 грн;
  • Подольском — 54 275 грн;
  • Голосеевском — 57 413 грн;
  • Днепровском — 58 692 грн;
  • Соломенском — 60 191 грн.

Самые дорогие квартиры — в Печерском районе, где в среднем стоят 88,77 тыс. грн, в Шевченковском — 73,28 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, мы также писали, как изменились цены на аренду во Львове в апреле 2024 года, сколько стоит снять жилье и в каких районах сдают самые дешевые квартиры.

Ранее мы писали, что стоимость квартир на вторичном рынке резко выросла за последние полгода. Цена за квадратный метр в столице увеличилась почти на 7 тыс. грн., со средних 52,92 тыс. до 59,46 тыс. грн.

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