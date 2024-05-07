Нерухомість у травні — як змінилися ціни на житло в регіонах

Ключі від житла. Фото: Unsplush

У травні 2024 року ситуація на українському ринку нерухомості дещо змінилася. Розвиток подій на фронті позначається на попиті та пропозиції житла в низці регіонів загалом.

Про це йдеться в огляді ситуації на ринку експерта з нерухомості Юрія Піта, пише 24 Канал.

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Як змінилися ціни на нерухомість у травні

За словами експерта, у Києві зросла кількість пропозицій, однак покупці не надто активні у купівлі, через це ціни почали падати. У столиці та області вартість житла у багатоповерхівках подешевшала на 5-7% проти цін кінця минулого року.

За його словами, рієлтори розповідають про те, що деякі продавці через відсутність успіхів на передовій остаточно вирішили продати майно і залишити Україну, при цьому поступавшись у ціні.

"Щодо покупців, то ті, у кого є гроші, не спішать купувати, оскільки не розуміють, що буде далі в Україні. І взагалі стало мало людей, у яких є гроші на значні покупки", — пояснив експерт з нерухомості.

Ключовим фактором залишається безпека, а основними тенденціями на ринку є:

у західних областях країни зберігається більш стійкий попит, ціни з початку року фактично не змінилися;

у Києві зростає кількість пропозицій, а попит дещо знижується.

"Зараз почали з’являтися покупці за програмою "єВідновлення". І є ймовірність, що це може підтримати ринок", — повідомив аналітик.

Які зараз ціни на житло у Києві

Ціна "квадратів" у Києві зараз коливається від середніх 44,39 тис. до 88,77 тис. грн на вторинному ринку. Різниця між найдорожчим і дешевим становить 44,38 тис. грн за квадратний метр у найдешевшому районі.

За даними M2bomber, найнижчі ціни:

у Деснянському районі — 44 390 грн;

Святошинському, Оболонському — 52 768 грн;

Дарницькому — 53 427 грн;

Подільському — 54 275 грн;

Голосіївському — 57 413 грн;

Дніпровському — 58 692 грн;

Солом'янському — 60 191 грн.

Найдорожчі квартири — у Печерському районі, де в середньому коштують 88,77 тис. грн, у Шевченківському — 73,28 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ми також писали, як змінились ціни на оренду у Львові у квітні 2024 року, скільки коштує винайняти житло та в яких районах міста здають найдешевші квартири.

Раніше ми писали, що вартість квартир на вторинному ринку різко зросла за останні пів року. Ціна за квадратний метр у столиці збільшилася майже на 7 тис. грн, із середніх 52,92 тис. до 59,46 тис. грн.