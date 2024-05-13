Цены на аренду в Киеве в мае 2024 года. Сколько стоит снять квартиру в Киеве

Новостройки Киева. Фото: skyandmethod.com/olegstelmakh.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на аренду в Киеве всегда оставались на высоком уровне, что вполне логично, учитывая статус столицы Украины как центра социальной и экономической деятельности страны. В начале вторжения России стоимость аренды квартир в Киеве немного снизилась, но затем быстро вернулась к предвоенному уровню. Сегодня мы наблюдаем стабильный рост арендных тарифов в столице.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду в Киеве в мае 2024 года, сколько стоит снять жилье в столице и в каких районах сдают самые дешевые квартиры.

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Какая ситуация с арендой в Киеве в мае

По данным маркетплейса DIM.RIA, в апреле 2024 года спрос на аренду жилья снизился в Черниговской, Полтавской и Закарпатской областях, в то время как количество объявлений в Волынской области выросло на 50%, а во Львовской — на 41%. В Киевской области прирост составил 6%.

Количество предложений на рынке аренды в Украине. Фото: DIM.RIA

Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в столице в апреле 2024 года составляет 17 348 грн, в то время как в Киевской области она равна 9 976 грн. По сравнению с предыдущим мартом в апреле 2024 года стоимость жилья в Киеве уменьшилась на 3%.

Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве по состоянию на май 2024 года. Фото: DIM.RIA

Впрочем, как показывают статистические данные платформы для выбора квартир на рынке жилья в Украине ЛУН, после небольшого падения цен на вторичном рынке недвижимости в Киеве в начале мая начался постепенный рост стоимости жилья. Этот тренд также сказался на арендной плате за квартиры в столице, которая начала расти.

Следует отметить, что цена аренды на квартиры в столице зависит от различных факторов, таких как расположение квартиры, этаж, инфраструктура, состояние здания и уровень комфорта.

К примеру, средняя арендная плата за 1-комнатную квартиру в Киеве в мае, по данным ЛУН, составляет от 12 250 до 14 000 гривен. Самые дорогие квартиры сдаются в аренду в Печерском (28 700 гривен), Шевченковском (20 000 гривен) и Голосеевском (16 000 гривен) районах.

Менее дорогие однокомнатные квартиры можно снять в Днепровском (12 000 гривен), Святошинском (10 000 гривен) и Деснянском (7 500 гривен) районах.

Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в среднем составляет от 15 500 до 18 000 гривен в месяц. Цены здесь также зависят от района, ремонта и инфраструктуры.

Самые дорогие в аренду 2‑комнатные квартиры находятся в Печерском (39 000 гривен), Шевченковском (29 700 гривен) и Голосеевском (25 000 гривен) районах.

Менее дорогие "двушки" можно снять в Святошинском (13 000 гривен), Днепровском (12 500 гривен) и Деснянском (10 000 гривен) районах.

Стоимость аренды 3‑комнатной квартиры начинается от 15 500 и в среднем равна 20 000 гривен в месяц. Самые дорогие трехкомнатные квартиры предлагаются в Печерском (61 300 гривен), Шевченковском (46 000 гривен) и Голосеевском (34 500 гривен) районах.

Менее дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в Дарницком (20 000 гривен) и Святошинском (17 000 гривен) районах. Следует отметить, что информация об аренде 3-комнатных квартир в Деснянском районе отсутствует из-за нехватки актуальных данных.

Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве по районам по состоянию на май 2024 года. Фото: ЛУН

По данным платформы объявлений M2bomber, в мае 2024 года медианная арендная плата в Киеве составляет 13472 грн за 1-комнатную квартиру, 15 907 грн за 2-комнатную и 24 208 грн за 3-комнатную квартиру. На графике ниже видно, что в 2024 году аренда квартир в столице постепенно растет. Также следует отметить значительное удорожание аренды трехкомнатных квартир после начального проседания в начале года.

Медианная арендная плата в Киеве в мае 2024 года. Фото: M2bomber

Квартиры, сдающиеся в аренду в Киеве, и цены на них

Отличная 1-комнатная квартира

Первую квартиру из нашего списка сдают в аренду в Дарницком районе на Харьковском массиве. Дом расположен недалеко от станции метро "Харьковская". В квартире отличные условия: евроремонт, есть кухня-студия, современная мебель, шкаф-купе и бытовая техника, включая импортный холодильник, стиральную машину и кондиционер. Санузел соединен, облицован кафелем. Все окна оборудованы стеклопакетами, установлены бронированные двери. Рядом расположены супермаркеты и рынок.

Стоимость аренды: 10 000 грн.

Объявление об аренде отличной 1-комнатной квартиры. Фото: OLX

1-комнатная квартира с новым ремонтом

Следующая однокомнатная квартира предлагается в новом жилом комплексе "Нивки Парк". В квартире новый ремонт, а ЖК имеет развитую инфраструктуру. Расстояние до станции метро "Нивки" составляет 2 минуты на автомобиле или 10 минут пешком. Квартира предназначена для проживания до двух человек.

В помещении есть все необходимое для комфортного проживания: удобная двуспальная кровать, посуда, электроплита, микроволновка, кондиционер, электрочайник, кабельное/спутниковое телевидение, точка доступа Wi-Fi, стиральная машина, бойлер и душевая.

Объявление об аренде 1-комнатной квартиры с новым ремонтом. Фото: OLX



1-комнатная квартира в доме, окруженном лесом

Следующая в нашем списке квартира предлагается в аренду в жилом комплексе Orange City. Общая площадь квартиры составляет 43 квадратных метра. Она находится на 9-м этаже 26-этажного здания.

Жилой комплекс Orange City находится в Голосеевском районе, окруженном лесом. До ближайшей станции метро можно добраться общественным транспортом за 10 минут или на автомобиле за 5-7 минут до станции метро "Голосеевская" и 15 минут до центра города. Инфраструктура района активно развивается, в непосредственной близости расположены кафе, салоны красоты и магазины.

Планировка включает просторную прихожую, большую кухню-студию, спальню и смежный санузел. Квартира полностью оборудована для проживания и оснащена всей необходимой мебелью и бытовой техникой. В ней есть телевизор, стиральная машина, посудомоечная машина, духовка, бойлер, варочная поверхность, микроволновка, чайник, кондиционер, а также система подогрева пола.

Объявление об аренде 1-комнатной квартиры с новым ремонтом. Фото: OLX

Видовая 1-комнатная квартира

Еще одна 1-комнатная квартира предлагается в аренду в новом доме, расположенном недалеко от станции метро "Лукьяновская". Всего 5 минут пешком.

Квартира полностью меблирована и оборудована бытовой техникой, включая холодильник, варочную поверхность, микроволновку, духовой шкаф, посудомоечную машину, бойлер, телевизор, стиральную машину и кондиционер. В ней есть двуспальная кровать и раскладной диван на кухне-студии.

Также в квартире установлены счетчики на воду, свет и отопление, что позволит существенно сэкономить на коммунальных платежах в зимний период.

Объявление об аренде видовой 1-комнатной квартиры. Фото: OLX

Уютная и комфортная 2-комнатная квартира

Последняя квартира из нашего списка сдается в современном жилом комплексе "Элегант". Как отмечает автор, жилье уютное и комфортабельное, в квартире качественный ремонт, а в доме есть консьерж и подземный паркинг.

Комплекс расположен в деловом центре столицы с развитой инфраструктурой, в непосредственной близости от офисных и бизнес-центров, развлекательных комплексов, ресторанов, салонов красоты, банков, школ, детских садов, супермаркетов, железнодорожного вокзала и станции метро, а также с удобной транспортной развязкой. Особенно привлекательно расположение неподалеку от Ботанического сада.

Квартира двухкомнатная с улучшенной планировкой. В ней есть просторная кухня-гостиная с зоной кухни, полностью оснащенная всей необходимой бытовой техникой передовых производителей: двухкамерным холодильником, варочной поверхностью, духовым шкафом, посудомоечной машиной, микроволновкой, кондиционером и зоной отдыха с удобным кожаным диваном. Также в наличии обеденный стол со стульями и теплый пол. Из гостиной есть выход на балкон.

В квартире есть отдельная спальня с двуспальной кроватью, оснащенной ортопедическим матрасом, с тумбами, комодом с зеркалом и просторным встроенным шкафом-купе, а также LCD-телевизором. Санузел оснащен полноценной ванной, необходимой сантехникой и стиральной машиной, а также имеет теплый пол.

Объявление об аренде уютной и комфортной 2-комнатной квартиры. Фото: OLX



Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила для обсуждения изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод для ряда водоканалов. Указано, что тарифы нуждаются в немедленном пересмотре.

Также мы писали, что украинское правительство существенно повысило размер субсидий и льгот на оплату электроэнергии в теплый сезон для Харькова и области, которые в очередной раз пострадали от ракетных обстрелов РФ. В частности, сумма субсидии повысится в пять раз.