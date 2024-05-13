Ціни на оренду у Києві у травні 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру у Києві

Новобудови Києва. Фото: skyandmethod.com/olegstelmakh.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на орендну у Києві завжди залишалися на високому рівні, що цілком логічно з огляду на статус столиці України як центру соціальної та економічної діяльності країни. На початку вторгнення Росії вартість оренди квартир у Києві трохи знизилися, але потім швидко повернулися до передвоєнного рівня. Сьогодні ми спостерігаємо стабільне зростання орендних тарифів у столиці.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Києві у травні 2024 року, скільки коштує зняти житло в столиці та в яких районах здають найдешевші квартири.

Читайте також:

Яка ситуація з орендою в Києві у травні

За даними маркетплейсу DIM.RIA, у квітні 2024 року попит на оренду житла знизився у Чернігівській, Полтавській та Закарпатській областях, тоді як кількість оголошень у Волинській області зросла на 50%, а у Львівській — на 41%. У Київській області приріст становив 6%.

Кількість пропозицій на ринку оренди в Україні. Фото: DIM.RIA

Середня орендна плата за однокімнатну квартиру у столиці у квітні 2024 року становить 17 348 грн, у той час як у Київській області вона дорівнює 9 976 грн. Порівняно з попереднім березнем, у квітні 2024 року вартість житла у Києві зменшилась на 3%.

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Києві станом травень 2024 року. Фото: DIM.RIA

Втім, як показують статистичні дані платформи для вибору квартир на ринку житла в Україні ЛУН, після невеликого падіння цін на вторинному ринку нерухомості у Києві на початку травня почалося поступове зростання вартості житла. Цей тренд також позначився на орендній платі за квартири у столиці, яка почала зростати.

Слід зазначити, що ціна оренди на квартири в столиці залежить від різних факторів, таких як розташування помешкання, поверх, інфраструктура, стан будівлі та рівень комфорту.

Наприклад, середня орендна плата за 1-кімнатну квартиру у Києві у травні, за даними ЛУН, становить від 12 250 до 14 000 гривень. Найдорожчі квартири здаються в оренду у Печерському (28 700 гривень), Шевченківському (20 000 гривень) та Голосіївському (16 000 гривень) районах.

Найменш дорогі однокімнатні квартири можна винайняти у Дніпровському (12 000 гривень), Святошинському (10 000 гривень) та Деснянському (7 500 гривень) районах.

Вартість оренди двокімнатної квартири в середньому становить від 15 500 до 18 000 гривень на місяць. Ціни тут також залежать від району, наявності ремонту та інфраструктури

Найдорожчі 2-кімнатні квартири здаються в оренду у Печерському (39 000 гривень), Шевченківському (29 700 гривень) та Голосіївському (25 000 гривень) районах.

Найменш дорогі "двійки" можна зняти у Святошинському (13 000 гривень), Дніпровському (12 500 гривень) та Деснянському (10 000 гривень) районах.

Вартість оренди 3-кімнатної квартири починається від 15 500 і в середньому дорівнює 20 000 гривень на місяць. Найдорожчі трикімнатні квартири пропонуються у Печерському (61 300 гривень), Шевченківському (46 000 гривень) та Голосіївському (34 500 гривень) районах.

Найдешевші трикімнатні квартири можна знайти у Дарницькому (20 000 гривень) та Святошинському (17 000 гривень) районах. Слід зазначити, що інформація про оренду 3-кімнатних квартир у Деснянському районі відсутня через нестачу актуальних даних.

Середня вартість оренди квартири в Києві за районами станом травень 2024 року. Фото: ЛУН

За даними платформи оголошень M2bomber, у травні 2024 року медіанна орендна плата у Києві становить 13 472 грн за 1-кімнатну квартиру, 15 907 грн за 2-кімнатну та 24 208 грн за 3-кімнатну квартиру. На графіку нижче видно, що у 2024 році вартість оренди квартир у столиці поступово зростає. Також слід зазначити значне подорожчання оренди трикімнатних квартир після початкового просідання на початку року.

Медіанна орендна плата в Києві у травні 2024 року. Фото: M2bomber

Квартири, що здаються в оренду в Києві, та ціни на них

Чудова 1-кімнатна квартира

Першу квартиру з нашого списку здають в оренду в Дарницькому районі на Харківському масиві. Будинок розташований недалеко від станції метро "Харківська". У квартирі чудові умови: євроремонт, є кухня-студія, сучасні меблі, шафа-купе та побутова техніка, включаючи імпортний холодильник, пральну машину та кондиціонер. Санвузол поєднаний, фанерований кахлем. Всі вікна обладнані склопакетами, встановлені броньовані двері. Поруч розташовані супермаркети та ринок.

Вартість оренди: 10 000 грн.

Оголошення з оренди чудової 1-кімнатної квартири. Фото: OLX

1-кімнатна квартира з новим ремонтом

Наступна однокімнатна квартира пропонується у новому житловому комплексі "Нивки Парк". У квартирі новий ремонт, а ЖК має розвинену інфраструктуру. Відстань до станції метро "Нивки" складає 2 хвилини на автомобілі або 10 хвилин пішки. Квартира призначена для проживання до двох осіб.

У помешкані є все необхідне для комфортного проживання: зручне двоспальне ліжко, посуд, електроплита, мікрохвильова піч, кондиціонер, електрочайник, кабельне/супутникове телебачення, точка доступу Wi-Fi, пральна машина, бойлер і душова.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири з новим ремонтом. Фото: OLX



1-кімнатна квартира у будинку, оточеному лісом

Наступна у нашому списку квартира пропонується в оренду в житловому комплексі Orange City. Загальна площа квартири становить 43 квадратні метри. Вона знаходиться на 9-му поверсі 26-поверхової будівлі.

Житловий комплекс Orange City знаходиться у Голосіївському районі, оточеному лісом. До найближчої станції метро можна дістатися громадським транспортом за 10 хвилин або на автомобілі за 5-7 хвилин до станції метро "Голосіївська" та 15 хвилин до центру міста. Інфраструктура району активно розвивається, в безпосередній близькості розташовані кав'ярні, салони краси та магазини.

Планування включає просторий передпокій, велику кухню-студію, спальню і суміжний санвузол. Квартира повністю обладнана для проживання та оснащена всіма необхідними меблями та побутовою технікою. У ній є телевізор, пральна машина, посудомийна машина, духовка, бойлер, варильна поверхня, мікрохвильова піч, чайник, кондиціонер, а також система підігріву підлоги.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири з новим ремонтом. Фото: OLX

Видова 1-кімнатна квартира

Ще одна 1-кімнатна квартира пропонується в оренду у новому будинку, що розташований неподалік станції метро "Лук'янівка". Всього 5 хвилин пішки.

Квартира повністю мебльована та обладнана побутовою технікою, включаючи холодильник, варильну поверхню, мікрохвильову піч, духову шафу, посудомийну машину, бойлер, телевізор, пральну машину та кондиціонер. У ній є двоспальне ліжко та розкладний диван на кухні-студії.

Також у квартирі встановлені лічильники на воду, світло та опалення, що дозволить суттєво заощадити на комунальних платежах у зимовий період.

Оголошення з оренди видової 1-кімнатної квартири. Фото: OLX

Затишна та комфортна 2-кімнатна квартира

Остання квартира з нашого списку здається у сучасному житловому комплексі "Елегант". Як зазначає автор, житло затишне та комфортабельне, у квартирі якісний ремонт, а у будинку є консьєрж і підземний паркінг.

Комплекс розташований у діловому центрі столиці з розвиненою інфраструктурою, в безпосередній близькості від офісних та бізнес-центрів, розважальних комплексів, ресторанів, салонів краси, банків, шкіл, дитячих садків, супермаркетів, залізничного вокзалу та станції метро, а також зі зручною транспортною розв'язкою. Особливо привабливим є розташування неподалік Ботанічного саду.

Квартира є двокімнатною з покращеним плануванням. В ній є простора кухня-вітальня з зоною кухні, повністю оснащеною всією необхідною побутовою технікою передових виробників: двокамерним холодильником, варильною поверхнею, духовою шафою, посудомийною машиною, мікрохвильовою піччю, кондиціонером та зоною відпочинку зі зручним шкіряним диваном. Також в наявності обідній стіл зі стільцями й тепла підлога. З вітальні є вихід на балкон.

У квартирі є окрема спальня з двоспальним ліжком, оснащеним ортопедичним матрацом, з тумбами, комодом з дзеркалом і просторою вбудованою шафою-купе, а також LCD-телевізором. Санвузол оснащений повноцінною ванною, необхідною сантехнікою та пральною машиною, а також має теплу підлогу.

Оголошення з оренди затишної та комфортної 2-кімнатної квартири. Фото: OLX



Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила для обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для низки водоканалів. Вказано, що тарифи потребують негайного перегляду.

Також ми писали, що український уряд суттєво підвищив розмір субсидій та пільг на оплату електроенергії у теплий сезон для Харкова та області, які вкотре постраждали від ракетних обстрілів РФ. Зокрема, сума субсидії підвищиться уп'ятеро.