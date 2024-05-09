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В Україні планують підвищити тарифи на воду — якими будуть суми у платіжках

9 травня 2024 13:16
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Підвищення тарифів на воду — на скільки піднімуть ціни в Україні
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила для обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для ряду водоканалів. Вказано, що тарифи потребують негайного перегляду.

Про це йдеться в Обгрунтуванні до питання щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

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Для кого зросте тариф на воду та чому

Наразі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення залишаються на рівні, встановленому на 24 лютого 2022 року. Проте, НКРЕКП планує перегляд тарифів на воду саме для непобутових споживачів.

Зазначено, що зміна тарифів для більшості ліцензіатів стала необхідною через зростання витрат на електроенергію, оплату праці, реагенти та податки. Нацкомісія також підготувала окремі пояснення для кожного підприємства.

Як зростуть тарифи на воду

Найвищі тарифи на водопостачання пропонують встановити для ПрАТ "Енергоресурси" — 53,39 гривні за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення — КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради — 41,3 гривні за 1 кубометр.

Щодо інших постачальників, то із 1 червня 2024 року пропонується встановити оптові тарифи на водовідведення за 1 кубометр без ПДВ наступним чином:

  • КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" — 11,88 гривні;
  • КП "Водоканал" (Запоріжжя) — 9,36 гривні;
  • КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 6,87 гривні;
  • Львівводоканал — 9,02 гривні;
  • Чернівціводоканал — 10,26 гривні;
  • Київводоканал — 9,66 гривні;
  • Дніпроводоканал — 11,52 гривні;
  • Житомирводоканал — 17,52 гривні;
  • Черкасиводоканал — 10,51 гривні;
  • Харківводоканал — 9,88 гривні.

Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів, крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ:

  • КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" — 30,36 гривні;
  • КП "Водоканал" (Запоріжжя) — 22,88 гривні;
  • КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 17,45 гривні;
  • Львівводоканал — 20,04 гривні;
  • Чернівціводоканал — 23,86 гривні;
  • Київводоканал — 21,42 гривні;
  • Дніпроводоканал — 23,92 гривні;
  • Житомирводоканал — 32,77 гривні;
  • Черкасиводоканал — 20,19 гривні;
  • Харківводоканал — 22,87 гривні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) прогнозують більш активне зростання цін на електричну енергію. Загалом регулятор передбачає поетапне приведення тарифів на послуги житлово-комунального господарства на економічно обґрунтовані рівні за кілька років.

Ми також писали, що в Україні постачальники природного газу оприлюднили нові тарифи, які діятимуть протягом року. Йдеться про пропозиції 12 компаній на ринку блакитного палива.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
водопостачання
вода
НКРЕКП
гроші

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