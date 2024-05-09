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Українцям уп'ятеро підвищили розмір субсидій — хто отримає більше

9 травня 2024 12:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Субсидії в Україні — кому суттєво підвищили допомогу на оплату ЖКП
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Український уряд суттєво підвищив розмір субсидій та пільг на оплату електроенергії у теплий сезон для Харкова та області, які вкотре постраждали від ракетних обстрілів РФ. Зокрема, сума субсидії підвищиться уп'ятеро.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

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Як зміняться суми субсидій та пільг

Як зазначається, у зв'язку з цілеспрямованими ворожими атаками по енергооб'єктах жителі Харківщини знову мають перебої у постачанні електроенергії. Через це багато хто змушений користуватися альтернативними джерелами енергії, які обходяться значно дорожче.

Для того, щоб забезпечити соціальну підтримку вразливим категоріям населення Харківської області, уряд ухвалив рішення підвищити на нинішній неопалювальний сезон (з травня по вересень включно) для жителів регіону суми пільг та субсидій на електрику.

Там пояснили, що вартість 1кВт електроенергії з централізованим постачанням становить 2,64 гривні, а виробленої на дизпальному — уп'ятеро більше — 13,5 гривень.

Завдяки відповідному кроку, середній розмір допомоги на послугу з постачання та розподілу електроенергії, який призначений для харків'ян, зросте:

  • зі 106 гривень до 530 гривень на місяць — для житлових субсидій;
  • зі 74 гривень до 370 гривень — для пільг на оплату комунальних послуг.

Спеціально звертатися за перерахунком розміру субсидій і пільг жителям Харкова та Харківської області не потрібно. Виплат зростуть автоматично.

За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), у населених пунктах Харківської області проживає близько 35,7 тис. одержувачів субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році може підвищитися у вартості електрична енергія, яка нині коштує 2,64 гривні. Однак частина громадян можуть суттєво скоротити суми у платіжках.

Також ми писали, що в Україні гостро стоїть питання підвищення вартості електричної енергії після нових обстрілів об'єктів енергосистеми Росією. Збитки вже перевищили один мільярд доларів.

Кабінет міністрів
комунальні послуги
субсидії
ЖКГ
Харківська область
пільги

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