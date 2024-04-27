Цены на аренду квартир во Львове в апреле 2024 года. Сколько стоит снять квартиру во Львове.

Панорама Львова. Фото: lviv.travel

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на войну в Украине постоянно растут цены на недвижимость. Лишь в самых опасных областях в последнее время немного упала стоимость квартир. Впрочем, о Львове и Львовской области такого сказать нельзя. За последний месяц цены на недвижимость здесь в основном росли.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду во Львове в апреле 2024 года, сколько стоит снять здесь жилье и в каких районах сдают самые дешевые квартиры.

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Какая ситуация с арендой во Львове в апреле

По информации от аналитиков маркетплейс DIM.RIA, в марте в Украине наблюдалось уменьшение предложений по аренде недвижимости. К примеру, в Сумской области объем предложений сократился на 95%. Во Львовской области также упало количество предлагаемых для аренды квартир. Впрочем, падение здесь было относительно небольшое — 9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Количество предложений на рынке аренды в Украине. Фото: DIM.RIA

По статистическим данным, стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львовской области за последний месяц выросла на 1% и занимает второе место по стоимости аренды в Украине. На первом месте находится, конечно, Киевская область. В среднем для аренды однокомнатного жилья во Львовской области вам понадобится 14 279 грн. За двухкомнатную квартиру придется заплатить уже 15 552 грн, а трехкомнатная квартира в среднем будет стоить 18 102 грн в месяц.

Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры во Львове по состоянию на апрель 2024 года. Фото: DIM.RIA

По статистическим данным платформы для выбора квартир на рынке недвижимости Украины ЛУН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет около 16 тыс. грн.

Как отмечается в отчете, самое дорогое жилье для аренды находится в Шевченковском (17 тыс. грн), Франковском (16 тыс. грн) и Сиховском (15 300 грн) районах.

Доступные однокомнатные квартиры можно найти в Галицком (14 700 грн) и Лычаковском (14 тыс. грн) районах Львова.

Самые дорогие для аренды двухкомнатные квартиры расположены в Шевченковском районе. Чтобы снять здесь жилье с двумя комнатами, в среднем понадобится 21 100 грн.

Самые доступные двухкомнатные квартиры можно найти в Сиховском (15 500 грн) и Железнодорожном (15 тыс. грн) районах Львова.

Самые высокие цены на аренду трехкомнатных квартир наблюдаются в Галицком (23 тыс. грн) и Лычаковском (21 тыс. грн) районах.

Самые доступные для аренды трехкомнатные квартиры можно в Сиховском и Железнодорожном районах Львова — 15 тыс. грн.

Средняя стоимость аренды квартиры во Львове по районам по состоянию на апрель 2024 года. Фото: ЛУН

Согласно данным платформы объявлений M2bomber, в апреле 2024 года медианная арендная плата во Львове составляет 15 312 грн за 1-комнатную квартиру, 15 374 грн — за 2-комнатную и 25 994 грн — за 3-комнатную квартиру. При этом, как указано на графике ниже, в последнее время стоимость аренды квартир во Львове значительно упала. Впрочем, цена аренды трехкомнатных квартир хоть и демонстрирует нисходящий тренд, но все равно остается значительно выше, чем цены на одно- и двухкомнатные квартиры.

Медиана арендной платы во Львове в апреле 2024 года. Фото: M2bomber

Квартиры, сдающиеся в аренду во Львове и цены на них

1-комнатная квартира-студия в живописном районе

Первая квартира из нашего списка сдается в аренду в Галицком районе Львова. Как отмечает автор объявления, дом сдается в аренду в самом красивом районе Львова на улице Архипенко. Площадь 1-комнатной квартиры составляет 32 квадратных метра. Дом расположен рядом с зелеными улочками и скверами, но сохраняет близость к центру города.

Ремонт в квартире был выполнен шесть месяцев назад, установлена дорогая гидроизоляция, есть подогрев пола и электрический 2-функциональный котел. Высота потолков составляет 2,75 метра. На окнах установлены автоматические роллеты, а также рекуператор воздуха.

Квартира полностью меблирована и оснащена техникой: стиральная машина, холодильник, проектор с экраном, акустическая система, удобная кухня, смарт-телевизор, рабочее место, место для хранения вещей и раскладной диван.

Стоимость аренды: 250 долларов (примерно 9 890 грн).

Объявление об аренде 1-комнатной квартиры-студии в живописном районе. Фото: OLX

2-комнатная квартира-студия в новостройке

В доме в Сиховском районе предлагается в аренду двухкомнатная квартира в новостройке. Площадь составляет 70 квадратных метров, квартира расположена на 9 этаже 9-этажного здания.

В квартире предусмотрено индивидуальное отопление, обеспечивающее комфорт в любое время года. Внутреннее пространство включает в себя две изолированные комнаты, кабинет и кухню-студию. Также есть двуспальная кровать, раскладной диван, душевая и балкон.

В квартире почти не слышно шума с улицы. Кроме того, дом имеет удобное расположение. В пределах 500 метров расположены магазины, автобусные остановки, аптеки, парки, детские площадки, рестораны, кафе, школы, детские сады и многие другие инфраструктурные объекты.

Стоимость аренды: 12 500 грн.

Объявление об аренде 2-комнатной квартиры-студии в новостройке. Фото: OLX

1-комнатная квартира в парковой зоне

Следующая квартира находится в ЖК "Леополь Таун" во Франковском районе. Дом расположен в парковой зоне и имеет закрытый от заезда автотранспорта двор.

Квартира включает в себя спальню и кухню-студию. Она оборудована двуспальной кроватью, шкафом-купе и раскладным угловым диваном. Встроенная кухня оснащена всей необходимой бытовой техникой, также имеется подогрев пола. Кроме того, в квартире есть большая лоджия с видом на парк и индивидуальное отопление.

Квартира расположена рядом с транспортной развязкой и социальной инфраструктурой, включая торгово-развлекательные центры, школы, детские сады, автобусные остановки и медицинские учреждения.

Стоимость аренды: 15 000 грн.

Объявление об аренде 1-комнатной квартиры в парковой зоне. Фото: OLX

Светлая и уютная квартира 1-комнатная квартира-студия

В ЖК Avalon, расположенном в Сиховском районе, сдается в аренду уютная однокомнатная квартира с кухней-студией. Жилье отличается светлым и комфортным дизайном. Ремонт выполнен с использованием качественных материалов, а панорамные окна придают пространству больше света и пространства.

В квартире есть вся необходимая бытовая техника: холодильник, телевизор, посудомоечная машина, чайник, стиральная машина, духовой шкаф, пылесос и другие необходимые бытовые принадлежности. Также есть минимальный набор посуды. В доме установлено индивидуальное отопление с подогревом пола.

По словам автора, рядом много магазинов и других объектов инфраструктуры. Также рядом с домом есть парк.

Стоимость аренды: 16 000 грн.

Объявление об аренде уютной 1-комнатной квартиры-студии. Фото: OLX

1-комнатная квартира в новом доме

Последняя квартира из нашего списка находится в новом доме во Франковском районе. Это кухня-студия с отдельной комнатой с гостиной и большим балконом. Квартира полностью меблирована и оборудована всей необходимой бытовой техникой. С балкона открывается приятный вид на город.

Общая площадь квартиры составляет 52 квадратных метра. Площадь кухни составляет 21 квадратный метр. Жилье расположено на седьмом этаже 12-этажного здания.

Квартира находится рядом с удобной транспортной развязкой. Как отмечает автор объявления, район спокоен и безопасен, рядом с домом находятся все необходимые объекты инфраструктуры.

Стоимость аренды: 18 500 грн.

Объявление об аренде 1-комнатной квартиры в новом доме. Фото: OLX

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