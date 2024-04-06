Цены на топливо в Украине на 7 апреля — сколько стоит бензин, газ и дизель

Цены на топливо — какой будет стоимость бензина на АЗС завтра
На украинских автозаправочных станциях обновили цены на топливо . За последние сутки стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась. Цены на автогаз остались на уровне предыдущего дня.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 7 апреля вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 7 апреля
По данным мониторингового сайта, 7 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 57,35 грн/л;
- А-95 — 53,87 грн/л;
- А-92 — 50,94 грн/л;
- дизельное топливо — 54,15 грн/л;
- сжиженный газ — 28,04 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 57,03 грн/л;
- А-95 — 53,52 грн/л;
- А-92 — 50,52 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 53,79 грн/л;
- сжиженный газ — 28,07 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 7 апреля
Седьмого апреля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети ZOG — 52,50 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС RLS — 49,90 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Автотранс" — 53,97 грн/л, дешевле всего на АЗС ZOG и RLS — 49,50 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.
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Напомним, цена на бензин в Украине может резко повыситься. Это может произойти, если Иран нанесет удар по Израилю, что повлечет за собой рост цен на нефть.
Мы также писали, что в апреле украинцев могут ожидать новые цены на горючее. Вероятно, стоимость бензина и дизельного горючего будет расти, однако, что будет с ценами на сжиженный газ, пока неясно.
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