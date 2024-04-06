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Ціни на пальне — якою буде вартість бензину на АЗС завтра

6 квітня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 7 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновили ціни на пальне. За останню добу вартість бензину та дизельного палива не змінилась. Ціни на автогаз також залишились на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 7 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 7 квітня

За даними моніторингового сайту, 7 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,35 грн/л;
  • А-95 — 53,87 грн/л;
  • А-92 — 50,94 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,15 грн/л;
  • скраплений газ — 28,04 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 57,03 грн/л;
  • А-95 — 53,52 грн/л;
  • А-92 — 50,52 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 53,79 грн/л;
  • скраплений газ — 28,07 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 7 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 7 квітня

Сьомого квітня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі ZOG — 52,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 49,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Автотранс" — 53,97 грн/л, найдешевше на АЗС ZOG та RLS  — 49,50 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ціна на бензин в Україні може різко підвищитись. Це може статися, якщо Іран завдасть удару по Ізраїлю, що спричинить зростання цін на нафту. 

М и також писали, що у квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло.

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