Какими будут цены на горючее в апреле — эксперт рассказал о ситуации на рынке в следующем месяце

Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В апреле украинцев могут ожидать новые цены на топливо. Вероятно, стоимость бензина и дизельного горючего будет расти, однако, что будет с ценами на сжиженный газ, пока неясно.

О том, что будет с ценами на горючее в Украине в апреле, рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в комментарии 24 канала.

Читайте также:

Что будет с ценами на АЗС в апреле

Недавно Правительство поддержало законопроект об установлении новых акцизов на топливо, отвечающих минимальным европейским стандартам. Теперь этот законопроект должен быть принят Верховной Радой. Новые акцизы начнут действовать только во второй половине 2024 г. после принятия Верховной Радой. Поэтому на стоимость нефтепродуктов сейчас оказывают влияние другие факторы.

"Основным является рост цен на нефтепродукты в Европе. А это, в свою очередь, стало следствием роста нефтяных котировок, к которым привязаны цены на нефтепродукты", — сказал эксперт.

По словам Рябцева, согласно этому, сейчас уже происходит небольшое подорожание стоимости горючего на украинских АЗС.

"Бензин и дизтопливо понемногу будут расти в цене в дальнейшем", — уверен он.

В то же время Рябцев сообщил, что ситуация со сжиженным газом более неопределенна, потому что, с одной стороны, есть рост спроса в Украине, поскольку улучшилась погода. А с другой стороны, спрос на этот ресурс уменьшился, как котельное топливо, к примеру, в Польше. И здесь все будет зависеть от того, что будет уменьшаться или расти быстрее:

если спрос на сжиженный нефтяной газ будет расти больше, чем высвобождаться его объемы на европейском рынке, соответственно тогда будут расти цены на сжиженный газ;

если же этого ресурса будет больше в Европе, то стоимость будет уменьшаться.

Источник: скриншот

Что еще нужно знать

Напомним, ежемесячно в Украине происходят изменения в системе налогообложения, тарифах на коммунальные услуги, размерах пенсий и других социальных выплат. Апрель не станет исключением: в этом месяце увеличится минимальная заработная плата, а также размер некоторых видов социальной помощи. Кроме того, в апреле украинских пенсионеров ожидает второе увеличение пенсий в 2024 году.

Мы также писали, что будет с долларом в апреле. Получение Украиной в марте траншей от ЕС, МВФ и Всемирного банка отразится на валютном рынке. Однако всплески курсов будут носить временный характер, ведь общий тренд будет поддерживать стабильность.