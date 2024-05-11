Клубника в мае существенно подешевела — сколько стоит ягода в Украине

Клубника на базаре. Фото: УНІАН

Цены на клубнику в Украине сейчас почти втрое ниже, чем в аналогичный период 2023 года. Сейчас эта ягода стоит до 80 гривен за килограмм.

Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович в комментарии 24 Канала.

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"Цена на клубнику сегодня на оптовом рынке "Шувар" от 35 до 80 гривен за килограмм", — сказала Попович.

По ее словам, в 2023 году цена на клубнику в магазинах составляла 150-180 гривен за килограмм, а в оптовых заведениях — около 120 гривен. Однако зимой цены выросли до 250-400 гривен за килограмм из-за импортных поставок.

Появление украинских ягод на рынке привело к уменьшению импорта или его полному прекращению. Попович утверждает, что клубника, которая сейчас продается в стране, чисто украинская, что связано с теплой погодой на Закарпатье. Кроме того, цена на ягоду может снизиться еще больше в течение следующих двух недель из-за отсутствия дефицита клубники.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в магазинах и рынках ожидаются сезонные ценовые изменения ряда категорий продуктов. Речь идет о фруктах и овощах.

Мы также писали, что в мае 2024 на полках украинских магазинов существенно подорожали популярные продукты. Значительно выросли цены на мясо и некоторые овощи из борщового набора.