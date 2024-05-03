Ціни на продукти — відомо, що подорожчає у травні 2024 року

Овочевий відділ магазину. Фото: zakarpattya.net.ua

В Україні у магазинах та на ринках очікуються сезонні цінові зміни низки категорій продуктів. Йдеться про фрукти та овочі.

Про те, які будуть ціни у травні, розповіли експерти, повідомляє "24 канал".

Читайте також:

Що може подорожчати у травні

Так, з словами головної наукової співробітниці відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інститут аграрної економіки Інни Сало, на ринку фіксують появу перших партій тепличних овочів. Перші ранні овочі, такі як помідори, огірки, буряк та часник, коштують дорожче.

Актуальні ціни на овочі. Фото: silpo.ua

Також очікується зростання цін на яблука. У середньому вартість становитиме 27 гривень за кілограм, виноград подорожчає до 285 грн за кілограм.

Традиційно вартість імпортованих плодових буде стабільно високою. Зокрема, ціни на апельсини підвищаться до 75 гривень за кілограм, на лимони — до 57 гривень за кілограм, на банани — до 70 гривень за кілограм, на мандарини — до 77 гривень.

Поточні ціни на фрукти. Фото: silpo.ua

Що стане більш доступне

За прогнозом, ціни на овочі з так званого "борщового набору" поруч зі зростанням пропозиції тепличних овочів, у травні можуть дещо впасти. Зокрема,

капуста білокачанна — до 14 грн за кілограм, на -1,3%;

буряк — до 25 грн за кілограм, на -7%;

морква — до 14 грн за кілограм, на -5%;

цибуля — до 15 грн за кілограм, на -4%;

картопля — до 25 грн за кілограм, на -4%.

Водночас вартість молодої капусти та картоплі у травні з розширенням обсягу реалізації, може опуститися. Капуста може коштувати 45 грн за кілограм, а картопля — 30 грн за кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, під кінець весни 2024 року ціни на деякі овочі з "борщового набору" почали набирати обертів. Серед них за останній тиждень суттєво подорожчала цибуля.

Також ми повідомляли, що через серйозні економічні труднощі, викликані російським вторгненням, в Україні безперервно зростає вартість харчових продуктів. Зокрема, у квітні подорожчали фрукти.