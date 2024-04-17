Цены на овощи в Украине по состоянию на апрель 2024 года

Овощной отдел в супермаркете. Фото: Michael Burrows/Pexel

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине наблюдается общий тренд роста цен на пищевые продукты, вызванный сложной экономической ситуацией и российским вторжением. Агрессия РФ привела к разрушению инфраструктуры и сокращению производства, а также вызвало логистические трудности. Впрочем, украинским ритейлерам удается сохранять относительно стабильные цены на продукты и предотвращать их стремительный рост.

Новини.LIVE проанализировали цены на овощи в Украине в апреле и рассказывают, как изменилась их стоимость.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

Фрукты в Украине становятся более дорогими, и аналитики прогнозируют, что клубника, сезон которой скоро начнется, не будет исключением. Первые ягоды ожидаются на полках магазинов уже в мае и, как утверждают эксперты, их цена может вырасти на 10% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко. Также он отметил, что сезон клубники обычно начинается в середине мая и продолжается до конца лета. Однако успех урожая также зависит от погодных условий.

"Следующие несколько недель ожидается прохладная погода, которая не даст ягодам активно расти. Несмотря на раннее тепло, есть риски ночных заморозков, которые влияют на производство", — добавил эксперт.

По его прогнозу стоимость одного и того же объема клубники для украинских потребителей может вырасти на 10% по сравнению с предыдущим сезоном.

Кроме того, по информации аналитиков проекта EastFruit, с начала этой недели украинские фермеры начали постепенно увеличивать цены на белокочанную капусту. Производители объясняют свое решение сезонным сокращением предложения этого продукта при стабильно высоком спросе.

В связи с этим фермеры, у которых еще запасы прошлогодней капусты, начали повышать цены на нее. В настоящее время цена на прошлогоднюю капусту составляет от 8 до 13 грн/кг, что в среднем на 40% выше, чем на конец предыдущей рабочей недели.

Следует отметить, что в настоящее время цены на капусту в Украине в среднем на 38% ниже, чем в прошлом году. Однако участники рынка не исключают, что тенденция увеличения цен сохранится и дальше, поскольку запасы в хозяйствах быстро сокращаются.

Как изменились цены на овощи в Украине в апреле

Для анализа изменения цен на овощи в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минифин".

Сравнение цен на продукты в Украине (1 января 2024 года - 16 апреля 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 января 2024 года Цена в грн на 16 апреля 2024 года Разница цен Шампиньоны 1 кг 149,53 126,73 -15,2% Лук репчатый 1 кг 17,16 14,60 -14,9% Лук зеленый 100 гр 36,47 37,20 +2% Лук порей 1 кг 97,08 103,90 +7% Петрушка 100 гр 35,54 32,70 -7,9% Укроп 100 гр 40,68 41,20 +1,2% Салат 170 гр 59,71 62,75 +5% Капуста молодая 1 кг 39,01 69,63 +78,4% Капуста белокочанная 1 кг 15,01 13,12 -12,5% Картофель 1 кг 24,17 25,57 +5,7% Картофель молодой 1 кг 32,69 33,90 +3% Картофель розовый 1 кг 29,12 36,30 +24,6% Морковь 1 кг 15,25 12,40 -18,6% Огурцы гладкие 1 кг 112,02 112,40 - Огурцы длинноплодные 1 кг 139,83 79,99 -42,7% Огурцы короткоплодные1 кг 64,82 108,90 +68% Перец болгарский желтый 1 кг. 170,25 223,45 +31,2% Помидоры красные 1 кг 90,43 119,35 +31,9% Помидоры сливка 1 кг 118,95 150,00 +26,1% Свекла 1 кг 17,84 22,30 +25%

Как видим, в апреле выросли цены на большинство овощей, которые представлены на полках отечественных магазинов. Хотя несколько позиций из списка все же потеряли в цене по сравнению с началом года. Больше всего подешевели огурцы длинноплодные (42,7%), морковь (18,6%), а также шампиньоны (15,2%). А вот самый большой рост стоимости продемонстрировала молодая капуста. Цены на этот овощ выросли на 78,4%. Следует также отметить серьезный рост цен на короткоплодные огурцы (68%) и красные помидоры (31,9%).

Напомним, мы рассказывали о ценах на мясо, колбасу и сало в апреле. По сравнению с январем 2024 г. в апреле нет единого ценового тренда на эти продукты.

Мы также писали, что украинцы начнут получать кэшбек за покупку отечественной продукции и услуги. В рамках политики "Сделано в Украине" Министерство экономики и Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве.