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За купівлю вітчизняних товарів українці отримають кешбек — деталі

16 квітня 2024 09:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Кешбек за купівлю вітчизняних товарів —Мінекономіки підтримає виробників
Розрахунок банківською карткою. Фото: Pixabay
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці почнуть отримувати кешбек за купівлю деякої вітчизняної продукції та послуги. У рамках політики "Зроблено в Україні" Міністерство економіки та Mastercard підписали Меморандум про співробітництво.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

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Підтримка бізнесу в рамках програми "Зроблено в Україні"

У міністерстві повідомили, що співпраця передбачатиме підтримку українського малого та середнього бізнесу, зокрема, у вдосконаленні електронних процесів ведення бізнесу. А також у вигляді:

  • експертого та технологічного партнерства щодо реалізації програми національного кешбеку на вітчизняні товари;
  • підтримки комунікаційних кампаній Міністерства економіки для бізнесу задля посилення конкурентоспроможності.

"Державна політика "Зроблено в Україні" спрямована на підтримку підприємців, на надання їм можливості розвиватися через різні урядові програми. А також стимулювання попиту на вітчизняну продукцію та послуги всередині країни та за її межами", — повідомили у відомстві.

Кешбек покупцям на українські товари

Раніше у Міністерстві економіки повідомляли, що нова програма "Купуй українське" почне працювати за принципом "ковідної тисячі". Тобто у разі купівлі товарів українці отримають виплату.  Гроші можна буде витратити на чітко визначене коло позицій. Зокрема, на товари вітчизняних виробників.

"Кешбек нараховуватимуть, коли ти купуєш у роздрібних точках продажу товари "Зроблено в Україні". Кешбек акумулюватиметься на спеціальну картку, ці кошти можна буде витратити на такі ж товари від українських виробників. Так кожен з нас відчуватиме свій конкретний вплив на економіку", — пояснили у Міністерстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про звільнення представників бізнесу від сплати податків у Харкові. Пояснили такий крок складною ситуацією у зв'язку з активними бойовими діями у регіоні.

Також ми писали, що податкова служба підготувала кілька нових сервісів для українського бізнесу. Онлайн-послуги доступні у застосунку "Моя податкова".

Mastercard
Мінекономіки
товари
підприємці
виробництво

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