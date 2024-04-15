Ціни на м'ясо та ковбасу в Україні станом на квітень 2024 року

М'ясний відділ у супермаркеті. Фото: Inigo De la Maza/Unsplash

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Попри важкі випробування, через які проходить економіка України з початку війни, українські рітейлери досить успішно стримують зростання цін на харчові продукти. Однак, вартість харчових товарів все ж таки поступово збільшується. З початком повномасштабної війни в Україні практично всі основні продукти помітно подорожчали.

Новини.LIVE проаналізували ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у квітні та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні у квітні

Згідно з макроекономічним та монетарним оглядом, опублікованим Національним банком України у квітні 2024 року, рівень інфляції в країні досяг історично низької позначки за період воєнного стану. У березні 2024 року цей показник виявився нижчим за прогнозований.

Зазначається, що на початку весни інфляція продовжила уповільнення, рівень річної інфляції знизився до приблизно 3,5%. Дані Державної служби статистики вказують, що нижчий рівень інфляції спостерігався лише у жовтні 2020 року – 2,6%.

Експерти Нацбанку пояснили, що причиною зниження інфляції став вторинний ефект сприятливого врожаю сільськогосподарських культур, зібраних торік. На початку весни фермери, побоюючись можливого псування залишків урожаю на складах після настання тепла, активно вивели продукцію на внутрішній ринок. Це спричинило, зокрема, зниження цін на овочі, що своєю чергою стримало інфляційне зростання.

Про незначне здешевшання харчових продуктів в Україні говорять і в Державній службі статистики. Там зазначили, що середні ціни в березні порівняно з лютим впали на 0,2%.

За березень ціни на такі продукти дещо знизилися:

яйця здешевили на 16,4%;

цукор — 2,5%;

соняшникова олія — 1,5%;

овочі — 0,6%;

м'ясо та м'ясопродукти — 0,4%;

молоко — 0,3%.

Втім, були й ті товари ціни на які у березні, навпаки, зросли:

фрукти — на 4,1%;

олія — 0,8%;

хліб та хлібопродукти — 0,4%;

безалкогольні напої — 0,4%;

макаронні вироби — 0,3%;

риба та продукти з риби — 0,2%;

сир та сир — 0,2%.

Крім того, експерти попередили про зростання вартості продуктів які традиційно використовуються для приготування страв на Великдень. Це пояснюється збільшенням попиту, а також підвищенням вартості сировини та виробничих витрат. Здорожчати можуть яйця, м'ясо, ковбасні вироби та інгредієнти для випікання. Аналітики зазначають, що перед святом ціни на ці продукти можуть підвищуватися на 10-15%, проте після Великодня вони, ймовірно, повернуться до колишніх рівнів. У 2024 році православний Великдень відзначатиметься 5 травня.

Також останніми днями в Україні почав швидко дешевшати буряк. Як зазначають аналітики порталу East Fruit зниження ціни на буряки викликано зменшенням попиту цей товар. Крім того, ринок опинився під тиском через збільшення пропозиції некондиційних буряків, які виробники прагнуть продати в першу чергу.

Сьогодні буряки в українських господарствах продаються за ціною від 8 до 14 гривень за кілограм, що в середньому на 13% дешевше, ніж на кінець минулого тижня. Варто зазначити, що навіть за таких обставин українським виробникам вдається реалізовувати столові буряки в середньому за ціною вдвічі вищими, ніж у першій половині квітня 2023 року.

Як змінилися ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у квітні

Для аналізу зміни цін на м'ясо та м'ясні продукти в Україні ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Як змінилися ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні (інфографіка)

Порівняння цін на продукти в Україні (1 січня 2024 року — 11 квітня 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 січня 2024 року Ціна у грн станом на 11 квітня 2024 року Різниця цін Ковбаса сирокопчена "брауншвейська" 1 кг 802,82 829,37 +3,3% Ковбаса варено-копчена "салямі" 1 кг 239,80 261,00 +8,8% Ковбаса варена "лікарська" 1 кг 350,50 304,68 -13% Ковбаса варена "молочна" 400 гр 115,93 128,91 +11,1% Сардельки з сиром 1 кг 223,70 230,70 +3,1% Сардельки "молочні" 1 кг 116,00 104,85 -9,6% Сосиски філейні 1 кг 225,90 226,85 +0,4% Ковбаски напівкопчені "мисливські" 1 кг 561,98 506,77 -9,8% Бекон 1 кг 406,45 388,00 -4,5% Буженина 1 кг 497,56 503,37 +1,1% Яловичина гуляш 1 кг 257,95 280,54 +8,7% Яловичина ребра 1 кг 157,95 168,95 +6,9% Курятина стегно 1 кг 116,58 115,45 -0,9% Курятина гомілка 1 кг 80,81 69,50 -13,9% Курятина філе 1 кг 162,71 166,63 +2,4% Свинина грудинка 1 кг 179,62 155,83 -13,2% Свинина лопатка 1 кг 171,61 162,60 -5,2% Свинина ошийок 1 кг 236,86 243,00 +2,5% Свинина підчеревина 1 кг 182,66 159,63 -12,6% Свинина ребра 1 кг 185,19 178,97 -3,3% Свинина шашлик 1 кг 210,50 206,75 -1,7% Сало домашнє 1 кг 255,28 239,00 -6,3% Сало солоне 1 кг 243,34 242,80 -0,2%

Як бачимо, в порівнянні із січнем 2024 року у квітні немає єдиного цінового тренду на м'ясо та м'ясні вироби. У нашому списку є і продукти, що сильно подорожчали, і продукти, вартість яких значно впала. Особливо слід відзначити падіння ціни курячих гомілок (-13,9%), свиної грудинки (-13,2%), а також "лікарської" ковбаси (-13%).

Серед позицій зі списку, які істотно зросли в ціні можна відмітити: ковбаси "молочна" (+11,1%) та "салямі" (+8,8%), а також яловичина гуляш (+8,7%). При цьому ціни на солоне сало та "молочні" сосиски з січня майже не змінилися.

Нагадаємо, ми писали, що ЄС погодив обмеження на імпорт української агропродукції. Зокрема, йдеться про м'ясо птиці, цукор, мед і кукурудзу.

Ми також писали, що попри повномасштабну війну та загальну мобілізацію в Україні вже стартувала посівна кампанія. Але все ж через призов військовозобов'язаних на військову службу галузь відчуває гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.