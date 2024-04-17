Ціни на овочі в Україні станом на квітень 2024 року

Овочевий відділ у супермаркеті. Фото: Michael Burrows/Pexel

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні спостерігається загальний тренд зростання цін на харчові продукти, викликаний складною економічною ситуацією та російським вторгненням. Агресія РФ призвела до руйнування інфраструктури та скорочення виробництва, а також викликало логістичні труднощі. Втім, українським рітейлерам вдається зберігати відносно стабільні ціни на продукти я та запобігати їх стрімкому зростанню.

Новини.LIVE проаналізували ціни на овочі в Україні у квітні та розповідають, як змінилась їх вартість.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Фрукти в Україні стають дорожчими, і аналітики прогнозують, що полуниця, сезон якої скоро почнеться, не буде винятком. Перші ягоди очікуються на полицях магазинів вже у травні, і, як стверджують експерти, їхня ціна може зрости на 10% порівняно з минулим роком.

Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Також він зазначив, що сезон полуниці зазвичай починається в середині травня і триває до кінця літа. Проте успіх урожаю також залежить від погодних умов.

"Наступні декілька тижнів очікується прохолодна погода, яка не дасть ягодам активно рости. Не зважаючи на раннє тепло, є ризики нічних заморозків, що впливає на виробництво", — додав експерт.

За його прогнозом, вартість одного й того ж обсягу полуниці для українських споживачів може зрости на 10% порівняно з попереднім сезоном.

Крім того, за інформацією аналітиків проєкт EastFruit, з початку цього тижня українські фермери почали поступово збільшувати ціни на білокачанну капусту. Виробники пояснюють своє рішення сезонним скороченням пропозиції цього продукту за стабільно високого попиту.

У зв'язку з цим фермери, які ще мають запаси торішньої капусти, почали підвищувати ціни на неї. На цей час ціна на торішню капусту становить від 8 до 13 грн/кг, що в середньому на 40% вище, ніж на кінець попереднього робочого тижня.

Слід зазначити, що наразі ціни на капусту в Україні в середньому на 38% нижчі, ніж минулого року. Проте учасники ринку не виключають, що тенденція збільшення цін збережеться і надалі, оскільки запаси у господарствах швидко скорочуються.

Як змінилися ціни на овочі в Україні у квітні

Для аналізу зміни цін на овочі в Україні ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Порівняння цін на продукти в Україні (1 січня 2024 року — 16 квітня 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 січня 2024 року Ціна у грн станом на 16 квітня 2024 року Різниця цін Печериці 1 кг 149,53 126,73 -15,2% Цибуля ріпчаста 1 кг 17,16 14,60 -14,9% Цибуля зелена 100 гр 36,47 37,20 +2% Цибуля порей 1 кг 97,08 103,90 +7% Петрушка 100 гр 35,54 32,70 -7,9% Кріп 100 гр 40,68 41,20 +1,2% Салат 170 гр 59,71 62,75 +5% Капуста молода 1 кг 39,01 69,63 +78,4% Капуста білокачанна 1 кг 15,01 13,12 -12,5% Картопля 1 кг 24,17 25,57 +5,7% Картопля молода 1 кг 32,69 33,90 +3% Картопля рожева 1 кг 29,12 36,30 +24,6% Морква 1 кг 15,25 12,40 -18,6% Огірки гладкі 1 кг 112,02 112,40 - Огірки довгоплідні 1 кг 139,83 79,99 -42,7% Огірки короткоплідні1 кг 64,82 108,90 +68% Перець болгарський жовтий 1 кг 170,25 223,45 +31,2% Помідори червоні 1 кг 90,43 119,35 +31,9% Помідори сливка 1 кг 118,95 150,00 +26,1% Буряк 1 кг 17,84 22,30 +25%

Як бачимо, у квітні зросли ціни на переважну більшість овочів, які представлені на полицях вітчизняних магазинів. Хоча декілька позицій зі списку все ж втратили в ціні порівняно з початком року. Найбільше здешевшали огірки довгоплідні (42,7%), морква (18,6%), а також печериці (15,2%). А от найбільше зростання вартості продемонструвала молода капуста. Ціни на цей овоч зросли на 78,4%. Також слід відзначити серйозне зростання цін на короткоплідні огірки (68%) та червоні помідори (31,9%).

Нагадаємо, ми розповідали про ціни на м'ясо, ковбасу та сало у квітні. В порівнянні із січнем 2024 року у квітні немає єдиного цінового тренду на ці продукти.

Ми також писали, що українці почнуть отримувати кешбек за купівлю деякої вітчизняної продукції та послуги. У рамках політики "Зроблено в Україні" Міністерство економіки та Mastercard підписали Меморандум про співробітництво.