Ціни на овочі в Україні станом на квітень 2024 року

Ціни на продукти у 2024 році — на скільки в Україні здорожчали овочі у квітні
В Україні спостерігається загальний тренд зростання цін на харчові продукти, викликаний складною економічною ситуацією та російським вторгненням. Агресія РФ призвела до руйнування інфраструктури та скорочення виробництва, а також викликало логістичні труднощі. Втім, українським рітейлерам вдається зберігати відносно стабільні ціни на продукти я та запобігати їх стрімкому зростанню.
Новини.LIVE проаналізували ціни на овочі в Україні у квітні та розповідають, як змінилась їх вартість.
Що відбувається з цінами на продукти в Україні
Фрукти в Україні стають дорожчими, і аналітики прогнозують, що полуниця, сезон якої скоро почнеться, не буде винятком. Перші ягоди очікуються на полицях магазинів вже у травні, і, як стверджують експерти, їхня ціна може зрости на 10% порівняно з минулим роком.
Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Також він зазначив, що сезон полуниці зазвичай починається в середині травня і триває до кінця літа. Проте успіх урожаю також залежить від погодних умов.
"Наступні декілька тижнів очікується прохолодна погода, яка не дасть ягодам активно рости. Не зважаючи на раннє тепло, є ризики нічних заморозків, що впливає на виробництво", — додав експерт.
За його прогнозом, вартість одного й того ж обсягу полуниці для українських споживачів може зрости на 10% порівняно з попереднім сезоном.
Крім того, за інформацією аналітиків проєкт EastFruit, з початку цього тижня українські фермери почали поступово збільшувати ціни на білокачанну капусту. Виробники пояснюють своє рішення сезонним скороченням пропозиції цього продукту за стабільно високого попиту.
У зв'язку з цим фермери, які ще мають запаси торішньої капусти, почали підвищувати ціни на неї. На цей час ціна на торішню капусту становить від 8 до 13 грн/кг, що в середньому на 40% вище, ніж на кінець попереднього робочого тижня.
Слід зазначити, що наразі ціни на капусту в Україні в середньому на 38% нижчі, ніж минулого року. Проте учасники ринку не виключають, що тенденція збільшення цін збережеться і надалі, оскільки запаси у господарствах швидко скорочуються.
Як змінилися ціни на овочі в Україні у квітні
Для аналізу зміни цін на овочі в Україні ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".
|Назва продукту
|Ціна у грн станом на 1 січня 2024 року
|Ціна у грн станом на 16 квітня 2024 року
|Різниця цін
|Печериці 1 кг
|149,53
|126,73
|-15,2%
|Цибуля ріпчаста 1 кг
|17,16
|14,60
|-14,9%
|Цибуля зелена 100 гр
|36,47
|37,20
|+2%
|Цибуля порей 1 кг
|97,08
|103,90
|+7%
|Петрушка 100 гр
|35,54
|32,70
|-7,9%
|Кріп 100 гр
|40,68
|41,20
|+1,2%
|Салат 170 гр
|59,71
|62,75
|+5%
|Капуста молода 1 кг
|39,01
|69,63
|+78,4%
|Капуста білокачанна 1 кг
|15,01
|13,12
|-12,5%
|Картопля 1 кг
|24,17
|25,57
|+5,7%
|Картопля молода 1 кг
|32,69
|33,90
|+3%
|Картопля рожева 1 кг
|29,12
|36,30
|+24,6%
|Морква 1 кг
|15,25
|12,40
|-18,6%
|Огірки гладкі 1 кг
|112,02
|112,40
|-
|Огірки довгоплідні 1 кг
|139,83
|79,99
|-42,7%
|Огірки короткоплідні1 кг
|64,82
|108,90
|+68%
|Перець болгарський жовтий 1 кг
|170,25
|223,45
|+31,2%
|Помідори червоні 1 кг
|90,43
|119,35
|+31,9%
|Помідори сливка 1 кг
|118,95
|150,00
|+26,1%
|Буряк 1 кг
|17,84
|22,30
|+25%
Як бачимо, у квітні зросли ціни на переважну більшість овочів, які представлені на полицях вітчизняних магазинів. Хоча декілька позицій зі списку все ж втратили в ціні порівняно з початком року. Найбільше здешевшали огірки довгоплідні (42,7%), морква (18,6%), а також печериці (15,2%). А от найбільше зростання вартості продемонструвала молода капуста. Ціни на цей овоч зросли на 78,4%. Також слід відзначити серйозне зростання цін на короткоплідні огірки (68%) та червоні помідори (31,9%).
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