Цены на картофель в Украине по состоянию на 7 декабря 2023 года

Цены на сезонные продукты в Украине. На сколько подорожал картофель в декабре
В украинские города пришла зима, и принесла с собой не только атмосферу праздника и возможность кататься на лыжах, коньках и санках. К сожалению, каждый год в этот сезон украинцы чувствуют увеличение цен на фрукты и овощи в магазинах, супермакетах и на рынках. К сожалению, сезон свежих продуктов подошел к концу и это означает завершение периода низких цен в супермаркетах. Кроме того, продолжение стачки польских перевозчиков на украинско-польской границе, а также приближение рождественских праздников может привести к существенному удорожанию продуктовой корзины.
Новини.LIVE проанализировали цены на сезонные продукты и рассказывают, на сколько подорожал картофель в декабре.
Что происходит с ценами на продукты в Украине
По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчук, отметил, что некоторые продукты могут подорожать из-за блокады границы с Польшей. Впрочем, как отметил эксперт, речь идет об овощах и фруктах, которые не являются традиционными для производства в Украине.
"В основном мы говорим о тех продуктах, которые не традиционны для производства на территории Украины. Это часть фруктов и также часть овощей, потому что у нас есть фактор сезонности — выращивание овощей закончилось, и в большей степени мы начинаем реализовывать то, что есть в хранительных системах, тепличных овощах, и также в зимний период к нам идет из-за границы много овощной группы" , — пояснил Марчук.
Согласно его заявлению стоимость морепродуктов, красной рыбы и икры также может увеличиться. Однако эксперт подчеркнул, что при анализе общего ассортимента товаров в магазинах более 80% из них производятся непосредственно в Украине.
"Поэтому говорить о том, что будет какой-то сильный недостаток, будет ли создаваться определенный дефицит — этого не будет происходить. Тем более мы понимаем, что с усилением действий блокады мы стали больше обращать внимание на то, что можно было бы выработать и реализовать именно в Украине, чтобы не становиться зависимым от ситуации на границах" , — подчеркнул заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.
Разделяет точку зрения Дениса Марчука и первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. В эфире единого национального телемарафона он заявил, что продолжение протестов польских перевозчиков на украинско-польской границе может привести к удорожанию рождественской продуктовой корзины.
"Такой риск есть. Если партнеры выполнят обещания, потому что в последние дни продолжается активная дискуссия, например до 10 декабря, в дальнейшем ситуация урегулируется, тогда она будет меньше. Если же забастовка будет весь декабрь, то, к сожалению, рождественская продуктовая корзина будет несколько дороже" , — подчеркнул первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия.
Высоцкий также отметил, что цены на некоторые продукты даже ниже, чем в тот же период прошлого года. Особенно это касается лука и моркови, которые подешевели на 60%, яиц – на 16%, масла – на 18%, и гречихи – на 60%. Таким образом, по основным товарам, производимым в стране, в текущем сезоне не наблюдается продуктовой инфляции.
Он также напомнил, что Украину завозит бананы, цитрусовые, большинство морепродуктов и рыбу. Из-за забастовки на украинско-польской границе часть импорта этих продуктов сократилась. Последствия блокады пунктов пропуска могут повлиять на стоимость кормов для животных, которые также импортируются в Украину.
Высоцкий подчеркнул, что потребитель уже испытывает последствия проблем на границе, что привело к повышению цен на импортные товары на 3-5%. Замминистра предположил, что возможен дальнейший рост цен, но призвал отложить беспокойство и следить за развитием ситуации.
Как изменились цены на картофель в Украине
Для анализа изменения цен на сезонные продукты мы использовали данные о стоимости фруктов и овощей с портала о финансах и инвестициях "Минифин".
|Вид картофеля
|Цены в грн за 1 кг картофеля в начале года
|Цены в грн за 1 кг картофеля летом
|Средняя цена в грн за 1 картошку в декабре
|Разница цен на картофель по сравнению с началом года
|Разница цен на картофель по сравнению с летним периодом
|Картофель обыкновенный
|9,76
|10,00
|14,90
|+55.5%
|+40%
|Картофель молодой
|15,90
|13,25
|18,50
|+20%
|+38,4%
|Картошка розовая
|12,01
|12,54
|17,49
|+4,4%
|+41.6%
Цена на обычный картофель в украинских супермаркетах:
"Метро": 14,50 грн.
"Ашан": 15,30 грн.
"Мегамаркет": 16,90 грн.
Varus: 12,90 грн.
Цена на молодой картофель в украинских супермаркетах:
"Ашан": 18,50 грн.
Цена на розовый картофель в украинских супермаркетах:
"Ашан": 15,50 грн.
Novus: 19,99 грн.
"Метро": 17,58 грн.
Varus: 16,90 грн.
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Напомним, рост потребительских цен на конец 2023 года может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основным фактором этого является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.
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