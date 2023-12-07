Цены на картофель в Украине по состоянию на 7 декабря 2023 года

Картофель в супермаркете. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В украинские города пришла зима, и принесла с собой не только атмосферу праздника и возможность кататься на лыжах, коньках и санках. К сожалению, каждый год в этот сезон украинцы чувствуют увеличение цен на фрукты и овощи в магазинах, супермакетах и на рынках. К сожалению, сезон свежих продуктов подошел к концу и это означает завершение периода низких цен в супермаркетах. Кроме того, продолжение стачки польских перевозчиков на украинско-польской границе, а также приближение рождественских праздников может привести к существенному удорожанию продуктовой корзины.

Новини.LIVE проанализировали цены на сезонные продукты и рассказывают, на сколько подорожал картофель в декабре.

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По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчук, отметил, что некоторые продукты могут подорожать из-за блокады границы с Польшей. Впрочем, как отметил эксперт, речь идет об овощах и фруктах, которые не являются традиционными для производства в Украине.

"В основном мы говорим о тех продуктах, которые не традиционны для производства на территории Украины. Это часть фруктов и также часть овощей, потому что у нас есть фактор сезонности — выращивание овощей закончилось, и в большей степени мы начинаем реализовывать то, что есть в хранительных системах, тепличных овощах, и также в зимний период к нам идет из-за границы много овощной группы" , — пояснил Марчук.

Согласно его заявлению стоимость морепродуктов, красной рыбы и икры также может увеличиться. Однако эксперт подчеркнул, что при анализе общего ассортимента товаров в магазинах более 80% из них производятся непосредственно в Украине.

"Поэтому говорить о том, что будет какой-то сильный недостаток, будет ли создаваться определенный дефицит — этого не будет происходить. Тем более мы понимаем, что с усилением действий блокады мы стали больше обращать внимание на то, что можно было бы выработать и реализовать именно в Украине, чтобы не становиться зависимым от ситуации на границах" , — подчеркнул заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Разделяет точку зрения Дениса Марчука и первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. В эфире единого национального телемарафона он заявил, что продолжение протестов польских перевозчиков на украинско-польской границе может привести к удорожанию рождественской продуктовой корзины.

"Такой риск есть. Если партнеры выполнят обещания, потому что в последние дни продолжается активная дискуссия, например до 10 декабря, в дальнейшем ситуация урегулируется, тогда она будет меньше. Если же забастовка будет весь декабрь, то, к сожалению, рождественская продуктовая корзина будет несколько дороже" , — подчеркнул первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия.

Высоцкий также отметил, что цены на некоторые продукты даже ниже, чем в тот же период прошлого года. Особенно это касается лука и моркови, которые подешевели на 60%, яиц – на 16%, масла – на 18%, и гречихи – на 60%. Таким образом, по основным товарам, производимым в стране, в текущем сезоне не наблюдается продуктовой инфляции.

Он также напомнил, что Украину завозит бананы, цитрусовые, большинство морепродуктов и рыбу. Из-за забастовки на украинско-польской границе часть импорта этих продуктов сократилась. Последствия блокады пунктов пропуска могут повлиять на стоимость кормов для животных, которые также импортируются в Украину.

Высоцкий подчеркнул, что потребитель уже испытывает последствия проблем на границе, что привело к повышению цен на импортные товары на 3-5%. Замминистра предположил, что возможен дальнейший рост цен, но призвал отложить беспокойство и следить за развитием ситуации.

Как изменились цены на картофель в Украине

Для анализа изменения цен на сезонные продукты мы использовали данные о стоимости фруктов и овощей с портала о финансах и инвестициях "Минифин".

Анализ изменения цен на картошку в Украине (инфографика)

Вид картофеля Цены в грн за 1 кг картофеля в начале года Цены в грн за 1 кг картофеля летом Средняя цена в грн за 1 картошку в декабре Разница цен на картофель по сравнению с началом года Разница цен на картофель по сравнению с летним периодом Картофель обыкновенный 9,76 10,00 14,90 +55.5% +40% Картофель молодой 15,90 13,25 18,50 +20% +38,4% Картошка розовая 12,01 12,54 17,49 +4,4% +41.6%

Цена на обычный картофель в украинских супермаркетах:

"Метро": 14,50 грн.

"Ашан": 15,30 грн.

"Мегамаркет": 16,90 грн.

Varus: 12,90 грн.

Цена на молодой картофель в украинских супермаркетах:

"Ашан": 18,50 грн.

Цена на розовый картофель в украинских супермаркетах:

"Ашан": 15,50 грн.

Novus: 19,99 грн.

"Метро": 17,58 грн.

Varus: 16,90 грн.

Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты, а также овощи и фрукты. Раньше мы писали о том, на сколько подорожали фрукты и овощи зимой в Украине. Эксперты прогнозируют существенное удорожание почти всех продуктов.

Напомним, рост потребительских цен на конец 2023 года может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основным фактором этого является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

Кроме того, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубке. Приготовить их осенью получится подороже. Также осенью дороже будет стоить домашняя пицца и мясо по-французски.