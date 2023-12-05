Ціни на сезонні продукти в Україні станом на 1 грудня 2023

Відділ сезонних продуктів у супермаркеті. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україну прийшла зима, а це означає не тільки різдвяний настрій, катання на лижах чи сноуборді та ліплення сніговиків, а ще й те, що ціни на фрукти та овочі в магазинах неухильно поповзуть вгору. На жаль, сезон свіжих продуктів добіг кінця, а отже завершився і період низьких цін у супермаркетах. Експерти прогнозують істотне подорожчання майже усіх харчів, окрім низки видів круп і борошна.

Новини.LIVE проаналізували ціни на сезонні продукти та розповідають, на скільки здорожчали фрукти й овочі взимку.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Згідно з експертами, попри зниження рівня інфляції до 5,3%, економіка країни залишається в кризі, і стабільність цін в таких обставинах не гарантована. Прогнозується значне збільшення вартості майже всіх продуктів харчування, за винятком деяких видів круп та борошна.

Так, у грудні очікується подорожчання овочів та фруктів через зростання витрат на їх зберігання та постачання. Вже на початку грудня вартість м'яса збільшиться на 5%, особливо виділяється підвищення цін на свинину через постійне зменшення пропозиції на ринку. Вартість яловичини також може зрости на 1,5-2%.

Водночас спеціалісти з "Української аграрної конфедерації" стверджують, що заборона експорту українського зерна до Європи не вплине на ціни на хліб, але зниження цін також не варто очікувати, тому що кінцева вартість хліба залежить від різних чинників, а не тільки від цін на зерно.

Ба більше, експерти повідомляють про можливе встановлення нового цінового рекорду для яєць. Згідно з прогнозом аналітика "Українського клубу аграрного бізнесу" Максима Гопки, ціни на яйця утримуватимуться на високому рівні до кінця поточного року. Перед настанням святкового сезону вартість одного десятка яєць може збільшитися на 15 гривень. Очікується, що ціни знову перевищать позначку 70 гривень.

Зазначається, що формування такої ціни буде зумовлено кількома факторами, включаючи:

Сезонне зменшення продуктивності курей у країні. Зміни в тарифах на електроенергію, що мають серйозний вплив на собівартість виробництва птахівничої продукції. Вихід ринку продукції господарств населення. Наближення новорічних свят.

За даними "Інституту аграрної економіки", птахофабрики збільшують оптово-відпускні ціни для компенсації збитків у весняно-літній період, що своєю чергою впливає на споживчі ціни. Крім того, зростання роздрібної вартості курячих яєць у торговельній мережі обумовлено витратами на упакування, брендові марки, рекламу виробника та торгові націнки.

Також цього тижня в Україні почали зростати ціни на білокачанну капусту. Це стосується переважно якісної продукції, розповіли експерти проекту EastFruit. Виробники підняли ціни, бо зменшилася пропозиція капусти від малих фермерів, які продають її одразу з поля, не маючи своїх сховищ.

Отже, зараз ціни на капусту коливаються від 7 до 10 гривень за кілограм (це приблизно від 0,19 до 0,27 долара за кілограм), що в середньому на 20% дорожче, ніж минулого тижня.

Як змінилися ціни на сезонні продукти в Україні

Для аналізу зміни цін на сезонні продукти в Україні ми використали дані про вартість фруктів та овочей з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Аналіз зміни цін на сезонні продукти в Україні (інфографіка)

Порівняння цін на продукти в Україні (1 вересня — 1 грудня) Назва продукту Ціна у грн за 1 кг станом на 1 вересня Ціна у грн за 1 кг станом на 1 грудня Різниця цін Картопля 10,00 14,08 +40,8% Капуста 16,88 29,65 +75,65% Морква 10,57 9,43 -10,7% Цибуля 11,98 13,38 +11,68% Помідори 42,58 70,54 +65,66% Огірки 21,49 88,19 +310,37% Перець болгарський 121,96 138,95 +13,93% Петрушка (за 100 гр) 25,02 31,25 +24,9% Буряк 8,77 11,17 +27,36% Часник 135,41 126,46 -6,6% Апельсини 75,50 70,90 -6.09% Банани 40,83 59,92 +46,75% Виноград 84,68 132,73 +56,74% Яблука 21,07 16,78 -20,36%

Як бачимо, здорожчання торкнулося практично всіх видів сезонних продуктів. Тільки чотири позиції із зазначеного списку трохи втратили у вартості порівнянно з початком вересня, це морква, часник, апельсини і яблука. Причому найбільше здешевшали саме яблока — на 20%.

А от серед продуктів, які найбільше здорожчали взимку, з величезним відривом лідирують огірки, вартість яких зросла на 310%! На другому місці за цим показником капуста, а закривають трійцю антилідерів помідори, які здорожчали на майже на 66%.

Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також овочі та фрукти.

Нагадаємо, ріст споживчих цін на кінець 2023 року може становити 5,8%. Це нижче, ніж очікувалося на початку року. Основний чинник цього — вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

Крім того, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці. Приготувати їх восени вийде дорожче. Також восени дороже буде коштувати домашня піца та м'ясо по-французьки.