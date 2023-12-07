Ціни на картоплю в Україні станом на 7 грудня 2023

Картопля у супермаркеті. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

До українських міст завітала зима, і принесла з собою не лише атмосферу свята та можливість кататися на лижах, ковзанах та санчатах. Нажаль кожного року в цей сезон українці відчувають збільшення цін на фрукти та овочі в магазинах, супермакетах та на ринках. На жаль, сезон свіжих продуктів добіг кінця і це означає завершення періоду низьких цін у супермаркетах. Крім того, продовження страйку польських перевізників на українсько-польському кордоні, а також наближення різдвяних свят може призвести до суттєвого подорожчання продуктового кошика.

Новини.LIVE проаналізували ціни на сезонні продукти та розповідають, на скільки здорожчалала картопля у грудні.

Читайте також:

Що відбувається з цінами на продукти в Україні

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчук, з, зазначив, що деякі продукти можуть подорожчати через блокаду кордону з Польщею. Втім, як зазначив експерт, йдеться про овочі та фрукти, які не є традиційними для виробництва в Україні.

"В основному ми говоримо про ті продукти, які не є традиційними для виробництва на території України. Це частина фруктів і також частина овочів, тому що в нас є фактор сезонності — вирощування овочів закінчилося, і більшої мірою ми починаємо реалізовувати те, що є в зберігальних системах, тепличні овочі, і також в зимовий період до нас йде з-за корду багато овочевої групи", — пояснив Марчук.

Згідно з його заявою, вартість морепродуктів, червоної риби та ікри також може збільшитись. Проте, експерт наголосив, що при аналізі загального асортименту товарів у магазинах понад 80% із них виробляються безпосередньо в Україні.

"Тому говорити про те, що буде якась сильна нестача, чи буде створюватись певний дефіцит — цього не буде відбуватися. Тим паче ми розуміємо, що з посиленням дій блокади ми почали більше звертати увагу на те, що б можна було виробити і реалізувати саме в Україні, аби не ставати залежними від ситуації на кордонах", — підкреслив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Поділяє точку зору Дениса Марчука та перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. В ефірі єдиного національного телемарафону він заявив, що продовження страйку польських перевізників на українсько-польському кордоні може призвести до подорожчання різдвяного продуктового кошика.

"Такий ризик є. Якщо партнери таки виконають обіцянки, бо останніми днями триває активна дискусія, наприклад до 10 грудня, надалі ситуація врегулюється, тоді він буде меншим. Якщо жстрайк буде весь грудень, то, на жаль, різдвяний продуктовий кошик буде дещо дорожчим", — наголосив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства.

Висоцький також зазначив, що ціни на деякі продукти наразі навіть нижчі, ніж у той же період минулого року. Особливо це стосується цибулі та моркви, які подешевшали на 60%, яєць — на 16%, олії — на 18%, та гречки — на 60%. Таким чином, за основними товарами, що виробляються в країні, в поточному сезоні не спостерігається продуктової інфляції.

Він також нагадав, що Україна завозить банани, цитрусові, більшість морепродуктів та рибу. Через страйк на українсько-польському кордоні частина імпорту цих продуктів скоротилася. Наслідки блокади пунктів пропуску також можуть вплинути на вартість кормів для тварин, які також імпортуються в Україну.

Висоцький наголосив, що споживач уже відчуває наслідки проблем на кордоні, що призвело до підвищення цін на імпортні товари на 3-5%. Заступник міністра припустив, що можливе подальше зростання цін, але закликав відкласти занепокоєння та стежити за розвитком ситуації.

Як змінилися ціни на картоплю в Україні

Для аналізу зміни цін на сезонні продукти в Україні ми використали дані про вартість фруктів та овочей з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Аналіз зміни цін на картоплю в Україні (інфографіка)

Вид картоплі Ціни в грн за 1 кг картоплі на початку року Ціни в грн за 1 кг картоплі влітку Середня ціна в грн за 1 картоплі у грудні Різниця цін на картоплю в порівнянні з початком року Різниця цін на картоплю в порівнянні з літнім періодом Картопля звичайна 9,76 10,00 14,90 +55.5% +40% Картопля молода 15,90 13,25 18,50 +20% +38,4% Картопля рожева 12,01 12,54 17,49 +4,4% +41.6%

Ціна на звичайну картоплю в українських супермаркетах:

"Метро": 14,50 грн.

"Ашан": 15,30 грн.

"Мегамаркет": 16,90 грн.

Varus: 12,90 грн.

Ціна на молоду картоплю в українських супермаркетах:

"Ашан": 18,50 грн.

Ціна на рожеву картоплю в українських супермаркетах:

"Ашан": 15,50 грн.

Novus: 19,99 грн.

"Метро": 17,58 грн.

Varus: 16,90 грн.

Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також овочі та фрукти. Раніше ми писали про те, на скільки здорожчали фрукти й овочі взимку в Україні. Експерти прогнозують істотне подорожчання майже усіх продуктів

Нагадаємо, ріст споживчих цін на кінець 2023 року може становити 5,8%. Це нижче, ніж очікувалося на початку року. Основний чинник цього — вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

Крім того, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці. Приготувати їх восени вийде дорожче. Також восени дороже буде коштувати домашня піца та м'ясо по-французьки.