Цены на сезонные продукты в Украине по состоянию на 1 декабря 2023 года

Отдел сезонных продуктов в супермаркете. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украину пришла зима, а это означает не только рождественское настроение, катание на лыжах или сноуборде и лепку снеговиков, а еще и то, что цены на фрукты и овощи в магазинах неуклонно поползут вверх. К сожалению, сезон свежих продуктов подошел к концу, а значит, завершился и период низких цен в супермаркетах. Эксперты прогнозируют существенное подорожание почти всех продуктов питания, кроме нескольких видов круп и муки.

Новини.LIVE проанализировали цены на сезонные продукты и рассказывают, насколько подорожали фрукты и овощи зимой.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

Согласно экспертам, несмотря на снижение уровня инфляции до 5,3%, экономика страны остается в кризисе, и стабильность цен в такой ситуации не гарантирована. Прогнозируется значительное увеличение стоимости почти всех продуктов питания, за исключением некоторых видов круп и муки.

Так, в декабре ожидается подорожание овощей и фруктов из-за роста расходов на их хранение и снабжение. Уже в начале декабря стоимость мяса увеличится на 5%, особенно выделяется повышение цен на свинину из-за постоянного уменьшения предложения на рынке. Цена говядины также может вырасти на 1,5-2%.

В то же время специалисты из "Украинской аграрной конфедерации" утверждают, что запрет на экспорт украинского зерна в Европу не повлияет на цены на хлеб, но снижения цен также не стоит ожидать, потому что конечная стоимость хлеба зависит от различных факторов, а не только от цен на зерно.

Более того, эксперты сообщают о возможной установке нового ценового рекорда для яиц. Согласно прогнозу аналитика "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максима Гопки, цены на яйца будут удерживаться на высоком уровне до конца текущего года. Перед наступлением праздничного сезона стоимость одного десятка яиц может увеличиться на 15 гривен. Ожидается, что цены снова превысят отметку в 70 гривен.

Отмечается, что формирование такой цены будет обусловлено несколькими факторами, включая:

Сезонное уменьшение производительности кур в стране. Изменения в тарифах на электроэнергию, оказывающие серьезное влияние на себестоимость производства птицеводческой продукции. Выход на рынок продукции хозяйств населения. Приближающийся новогодние праздники.

По данным "Института аграрной экономики", птицефабрики увеличивают оптово-отпускные цены для компенсации ущерба в весенне-летний период, что в свою очередь влияет на потребительские цены. Кроме того, рост розничной стоимости куриных яиц в торговой сети обусловлен затратами на упаковку, брендовые марки, рекламу производителя и торговые наценки.

Также на этой неделе в Украине начали расти цены на белокочанную капусту. Это касается в основном качественной продукции, рассказали эксперты проекта EastFruit. Производители подняли цены, потому что уменьшилось предложение капусты от малых фермеров, которые продают ее сразу с поля, не имея своих хранилищ.

Итак, сейчас цены на капусту колеблются от 7 до 10 гривен за килограмм (это примерно от 0,19 до 0,27 доллара за килограмм), что в среднем на 20% дороже, чем на прошлой неделе.

Как изменились цены на сезонные продукты в Украине

Для анализа изменения цен на сезонные продукты мы использовали данные о стоимости фруктов и овощей с портала о финансах и инвестициях "Минифин".

Анализ изменения цен на сезонные продукты в Украине (инфографика)

Сравнение цен на продукты в Украине (1 сентября - 1 декабря) Название продукта Цена в грн за 1 кг по состоянию на 1 сентября Цена в грн за 1 кг по состоянию на 1 декабря Разница цен Картофель 10,00 14,08 +40,8% Капуста 16,88 29,65 +75,65% Морковь 10,57 9,43 -10,7% Лук 11,98 13,38 +11,68% Помидоры 42,58 70,54 +65,66% Огурцы 21,49 88,19 +310,37% Перец болгарский 121,96 138,95 +13,93% Петрушка (за 100 гр) 25,02 31,25 +24,9% Свекла 8,77 11,17 +27,36% Чеснок 135,41 126,46 -6,6% Апельсины 75,50 70,90 -6.09% Бананы 40,83 59,92 +46,75% Виноград 84,68 132,73 +56,74% Яблоки 21,07 16,78 -20,36%

Как видим, подорожание коснулось практически всех видов сезонных продуктов. Только четыре позиции из указанного списка немного потеряли в стоимости по сравнению с началом сентября, это: морковь, чеснок, апельсины и яблоки. Причем больше всего подешевели именно яблоки — на 20%.

А вот среди продуктов, которые больше всего подорожали зимой, с огромным отрывом лидируют огурцы, стоимость которых поднялась на 310%! На втором месте по этому показателю капуста, а закрывают троицу антилидеров помидоры, которые подорожали почти на 66%.

Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты , а также овощи и фрукты .

Напомним, рост потребительских цен на конец 2023 года может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основным фактором этого является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

Кроме того, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубке . Приготовить их осенью получится подороже. Также осенью дороже будет стоить домашняя пицца и мясо по-французски .