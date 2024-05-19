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Цены на серебро достигли рекордной отметки впервые за 11 лет — сколько стоит драгоценный металл

19 мая 2024 16:12
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Ирина Шпак
редактор
Стоимость серебра впервые за 11 лет выросла до рекордного уровня
Слитки серебра. Фото: Bloomberg
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Ирина Шпак
редактор

Цена серебра 17 мая превысила 30 долларов за унцию впервые за более чем десятилетие. Этот рост произошел на фоне высокого спроса, растущего интереса инвесторов, благоприятного макроэкономического фона и прогнозируемого дефицита на рынке.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Цена на драгметалл выросла на 4,2%, до уровня в 30,81 доллара за унцию, что является самым высоким показателем с февраля 2013 года.

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Спот-продажа серебра превысила 30 долларов за унцию. Источник: Bloomberg

В этом году стоимость серебра выросла более чем на четверть, опередив золото и сделав его одним из самых эффективных основных сырьевых товаров года. Однако по сравнению с золотом серебро все еще остается относительно дешевым, сообщает агентство.

"Эти два драгоценных металла двигаются в значительной степени в тандеме, поскольку оба предлагают схожие свойства макро- и валютного хеджирования. На фоне рекордных объемов покупки золота центральными банками, розничного интереса в Китае и возрождения ставок на снижение процентных ставок в США серебро также не осталось в стороне от этой тенденции", — говорится в сообщении.

Серебро носит двойной характер, поскольку оно ценится как финансовый актив, так и как промышленное сырье, в частности в технологиях чистой энергетики.

По данным Института серебра, этот металл является ключевым компонентом солнечных панелей, и с учетом стремительного роста использования солнечной энергии ожидается, что в этом году использование серебра достигнет рекордного уровня. На фоне этого рынок уже четвертый год подряд испытывает дефицит, причем дефицит в этом году является вторым самым большим за всю историю наблюдений.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ввел валютные ограничения, сначала сократившие объем золота, который банки могли ввозить в Украину, а затем полностью запретили импорт драгоценного металла. То есть, ни один украинский банк не осуществляет импорт золота.

Мы также писали, что Национальный банк Украины запретил ломбардам принимать в залог по кредитам дроны, тепловизоры и другие товары двойного использования с 4 мая. Этот запрет распространяется и на банки.

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