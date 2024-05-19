Стоимость серебра впервые за 11 лет выросла до рекордного уровня

Цены на серебро достигли рекордной отметки впервые за 11 лет — сколько стоит драгоценный металл
Цена серебра 17 мая превысила 30 долларов за унцию впервые за более чем десятилетие. Этот рост произошел на фоне высокого спроса, растущего интереса инвесторов, благоприятного макроэкономического фона и прогнозируемого дефицита на рынке.
Об этом сообщает Bloomberg.
Цена на драгметалл выросла на 4,2%, до уровня в 30,81 доллара за унцию, что является самым высоким показателем с февраля 2013 года.
В этом году стоимость серебра выросла более чем на четверть, опередив золото и сделав его одним из самых эффективных основных сырьевых товаров года. Однако по сравнению с золотом серебро все еще остается относительно дешевым, сообщает агентство.
"Эти два драгоценных металла двигаются в значительной степени в тандеме, поскольку оба предлагают схожие свойства макро- и валютного хеджирования. На фоне рекордных объемов покупки золота центральными банками, розничного интереса в Китае и возрождения ставок на снижение процентных ставок в США серебро также не осталось в стороне от этой тенденции", — говорится в сообщении.
Серебро носит двойной характер, поскольку оно ценится как финансовый актив, так и как промышленное сырье, в частности в технологиях чистой энергетики.
По данным Института серебра, этот металл является ключевым компонентом солнечных панелей, и с учетом стремительного роста использования солнечной энергии ожидается, что в этом году использование серебра достигнет рекордного уровня. На фоне этого рынок уже четвертый год подряд испытывает дефицит, причем дефицит в этом году является вторым самым большим за всю историю наблюдений.
Что еще стоит знать
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ввел валютные ограничения, сначала сократившие объем золота, который банки могли ввозить в Украину, а затем полностью запретили импорт драгоценного металла. То есть, ни один украинский банк не осуществляет импорт золота.
Мы также писали, что Национальный банк Украины запретил ломбардам принимать в залог по кредитам дроны, тепловизоры и другие товары двойного использования с 4 мая. Этот запрет распространяется и на банки.
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