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Ціни на срібло сягнули рекордної позначки вперше за 11 років — скільки коштує дорогоцінний метал

19 травня 2024 16:12
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Ірина Шпак
редактор
Вартість срібла вперше за 11 років зросла до рекордного рівня
Злитки срібла. Фото: Bloomberg
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Ірина Шпак
редактор

Ціна срібла 17 травня перевищила 30 доларів за унцію вперше за понад десятиліття. Це зростання відбулося на тлі високого попиту, зростаючого інтересу інвесторів, сприятливого макроекономічного фону та прогнозованого дефіциту на ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Ціна на дорогоцінний метал зросла на 4,2%, до рівня у 30,81 долара за унцію, що є найвищим показником з лютого 2013 року.

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Спот-продаж срібла перевищив 30 доларів за унцію. Джерело: Bloomberg

Цього року вартість срібла підвищилася на понад чверть, випередивши золото і зробивши його одним з найефективніших основних сировинних товарів року. Проте, порівняно із золотом, срібло все ще залишається відносно дешевим, повідомляє агентство.

"Ці два дорогоцінні метали рухаються значною мірою в тандемі, оскільки обидва пропонують схожі властивості макро- та валютного хеджування. На тлі рекордних обсягів купівлі золота центральними банками роздрібного інтересу в Китаї та відродження ставок на зниження відсоткових ставок у США срібло також не залишилося осторонь від цієї тенденції", — сказано у повідомленні.

Срібло має подвійний характер, оскільки воно цінується як фінансовий актив, так і як промислова сировина, зокрема у технологіях чистої енергетики.

За даними Інституту срібла, цей метал є ключовим компонентом сонячних панелей, і, з урахуванням стрімкого зростання використання сонячної енергії, очікується, що цього року використання срібла досягне рекордного рівня. На тлі цього ринок вже четвертий рік поспіль відчуває дефіцит, причому дефіцит цього року є другим найбільшим за всю історію спостережень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) запровадив валютні обмеження, які спочатку скоротили обсяг золота, який банки могли ввозити в Україну, а потім повністю заборонили імпорт дорогоцінного металу. Тобто наразі жоден український банк не здійснює імпорт золота.

Ми також писали, що Національний банк України заборонив ломбардам приймати у заставу за кредитами дрони, тепловізори та інші товари подвійного використання з четвертого травня. Ця заборона поширюється і на банки.

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