Цены на зерновые в Украине по состоянию на 20 апреля 2024 года — сколько стоит кукуруза

Сбор урожая кукурузы. Фото: Reuters

Цены на кукурузу в Украине стремительно повысились за последнюю неделю почти на 150 грн. Такое резкое развитие событий вызвано рядом факторов, включая неблагоприятные условия, повлиявшие на урожайность, повышение спроса на кукурузу как корм для животных, а также влияние глобальных рыночных тенденций и валютных колебаний.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 20 апреля 2024 года.

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По состоянию на 20 апреля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 850 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 20 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу в Украине снова повысилась. На выходных стоимость кукурузы составила 5 697 грн за тонну и продержалась на таком уровне до понедельника, 15 апреля. Во вторник, 16 апреля, тонна кукурузы стоила 5 699 грн, а в среду, 17 апреля — 5 718 грн. В четверг, 18 апреля, цена на кукурузу значительно повысилась и составила 5 846 грн за тонну, а в пятницу, 19 апреля, — 5 850 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как проблемы на западных границах сказываются на экспорте зерновых

Экономист Андрея Новака заявил, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не слишком сильно отражается на экспорте зерновых. Он отметил, что сухопутными маршрутами транспортируется не более 5% украинской аграрной продукции.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и пшеницы.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт чёрных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. В то же время существенно сократились показатели экспорта зерновых культур — на 8,1%, или на 1,838 млрд долларов в денежном эквиваленте.