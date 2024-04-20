Ціни на зернові в Україні станом на 20 квітня 2024 року — скільки коштує кукурудза

Збір врожаю кукурудзи. Фото: Reuters

Ціни на кукурудзу в Україні стрімко підвищилися за останній тиждень на майже 150 грн. Такий різкий розвиток подій викликаний низкою факторів, включаючи несприятливі погодні умови, які вплинули на урожайність, підвищення попиту на кукурудзу як корм для тварин, а також вплив глобальних ринкових тенденцій та валютних коливань.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 20 квітня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 20 квітня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 850 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 20 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу в Україні знову підвищилась. На вихідних вартість кукурудзи становила 5 697 грн за тонну і протрималась на такому рівні до понеділка, 15 квітня. У вівторок, 16 квітня, тонна кукурудзи коштувала 5 699 грн, а у середу, 17 квітня — 5 718 грн. У четвер, 18 квітня, ціна на кукурудзу значно підвищилась і становила 5 846 грн за тонну, а у п'ятницю, 19 квітня, — 5 850 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як проблеми на західних кордонах позначаються на експорті зернових

Економіст Андрія Новака заявив, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів в цілому не дуже сильно позначається на експорті зернових. Він зазначив, що сухопутними маршрутами транспортується не більше ніж 5% української аграрної продукції.

"Це неприємно з точки зору відношень з нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів по термінах постачання продукції. Зрозуміло, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячміня та пшениці.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і склав 522,5 млн доларів. Водночас суттєво скоротились показники експорту зернових культур — на 8,1%, або на 1,838 млрд доларів у грошовому еквіваленті.