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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь у квітні

16 квітня 2024 06:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 16 квітня 2024 року
Трактор у полі. Фото: wirestock/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України зіткнувся із серйозними перешкодами через війну з Росією. До початку вторгнення Україна посідала провідні позиції на світовому ринку зернових культур. Проте напад Росії та постійні обстріли українських портів на Чорному морі суттєво нашкодили експортерам українського зерна. Водночас вітчизняні перевізники зіткнулися з блокуванням наземних маршрутів на західних кордонах України європейськими фермерами. Проте є й позитивні моменти: уряд Польщі заснував Раду зі співпраці з Україною, яка опікуватиметься питаннями відновлення, економічного співробітництва та транскордонного партнерства між двома країнами.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 16 квітня 2024 року.

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Станом 16 квітня середня ціна на ячмінь в Україні становить 5 009 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 16 квітня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 16 квітня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів зросла на 1,3%. Так, у понеділок, 8 квітня, середня вартість тонни ячменю дорівнювала 4 964 грн. Практично весь тиждень ціна на ячмінь в Україні зростала. У вівторок, 9 квітня, вартість тонни цієї зернової культури зросла до 5 073 грн. До суботи, 13 квітня, вартість ячменю в Україні зросла до свого тижневого максимуму у 5 234 грн. За вихідні ціна ячменю істотно впала. В понеділок, 15 квітня, вартість цієї зернової культури впала до 5 009 грн. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 16 квітня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, український морський коридор став справжнім порятунком не тільки для вітчизняного аграрного сектору, а й для інших експортерів, зокрема металургійної продукції.

"Наразі не менше двох третин українського аграрного і металургійного експорту здійснюється морським шляхом", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурузу та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та соняшнику.

Ми також повідомляли на скільки в Україні здорожчали м'ясо, ковбаса та сало. Попри важкі випробування, через які проходить економіка України з початку війни, українські ритейлери досить успішно стримують зростання цін на харчові продукти. 

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