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Цены на зерно в апреле — сколько стоит подсолнечник в Украине

14 апреля 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 14 апреля 2024 года — сколько стоит подсолнечник
Комбайн в поле. Фото: Shutterstock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине в последнее время наблюдается рост цен на подсолнечник. Одной из главных причин повышения может являться нестабильность ситуации на мировом рынке, а также блокирование польских границ.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 14 апреля 2024 года.

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По состоянию на 14 апреля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 14 711 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на подсолнечник в Украине на 14 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на подсолнечник в Украине за последнюю неделю выросла более чем на 300 грн за тонну. В минувшее воскресенье, 7 апреля, и в понедельник, 8 апреля, тонна подсолнечника стоила 14 386 грн, а во вторник, 9 апреля — 14 323 грн. В среду, 10 апреля, стоимость подсолнечника выросла до 14 537 грн за тонну и продержалась на таком уровне до пятницы, 12 апреля. В субботу, 13 апреля, цена на подсолнечник выросла почти на 200 гривен и составила 14 711 грн за тонну. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

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Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Как война повлияла на экспорт зерновых

Война с Россией оказала существенное влияние на экспорт зерна из Украины, которая является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров зерновых культур. В частности, в результате конфликта были повреждены или разрушены многие сельскохозяйственные угодья, а также инфраструктура, необходимая для уборки, хранения и транспортировки зерна. Это привело к значительному уменьшению объемов производства и экспорта зерновых культур, что поразило украинскую экономику и мировой рынок.

Дополнительным фактором, повлиявшим на экспорт зерновых, были санкции, введенные против России, включая ограничения на торговлю и транспортировку зерновых через ее территорию. Это усложнило вывоз украинского зерна на мировые рынки и вынудило искать альтернативные пути и рынки сбыта. В целом война с Россией оказала серьезное влияние на экспорт зерновых из Украины, заставив страну искать новые стратегии и рынки для вывоза своей продукции.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и кукурузы.

Мы также писали, что в отдельных районах Львовщины стартовала посевная кампания. В частности, из-за теплой и солнечной погоды она стартовала почти на три недели раньше года назад.

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