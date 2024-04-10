Ціни на зернові в Україні станом на 10 квітня 2024 року

Збирання урожаю. Фото: wirestock/Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії експорт зерна з України значно скоротився, що викликано блокадою морських портів і руйнуванням інфраструктури. Втім, завдяки новому морському коридору, об'єми експорту зернових значною мірою відновилися та продовжують зростати. У пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України, повідомили, що на 8 квітня 2024 року експорт зернових та зернобобових культур становив 36,439 мільйона тонн, що вдвічі перевищує показник за аналогічний період попереднього року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 10 квітня 2024 року.

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Станом на 10 квітня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5653 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 10 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу впала на 0,4%. Так, у вівторок, 2 квітня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 681 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні зросла до свого тижневого максимум у 5 684 грн. Після чого вартість цієї зернової культури почала падати. У вівторок, 9 квітня вона сягнула найменшої позначки за цей тиждень, опинившись на рівні 5 653 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, на відновлення зруйнованих Росією сільськогосподарських активів потрібно буде від 56 до 60 мільярдів доларів. Втім, навіть попри величезні втрати, аграрний сектор України продовжує відновлюватись.

Як зазначив експерт, минулого року відбулось зростання як посівних площ, так і об'ємів зібраного врожаю.

"В цьому році, не дивлячись на те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі знаходяться на минулорічному рівні", — додав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та ячменю.

Ми також писали, скільки врожаю планують зібрати та що буде з цінами в Україні. Цього року планується засіяти не менше територій, ніж минулого. Але через брак коштів фермери змушені відмовлятися від дорогих добрив і сучасних технологій.