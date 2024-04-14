Ціни на зернові в Україні станом на 14 квітня 2024 року — скільки коштує соняшник

Комбайн у полі. Фото: Shutterstock

В Україні останнім часом спостерігається зростання цін на соняшник. Однією з головних причин підвищення може бути нестабільність ситуації на світовому ринку, а також блокування польських кордонів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 14 квітня 2024 року.

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Станом на 14 квітня середня ціна соняшнику в Україні становить 14 711 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 14 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на соняшник в Україні за останній тиждень зросла на понад 300 грн за тонну. У минулу неділю, 7 квітня, та у понеділок, 8 квітня, тонна соняшнику коштувала 14 386 грн, а у вівторок, 9 квітня, — 14 323 грн. У середу, 10 квітня, вартість соняшнику зросла до 14 537 грн за тонну і протрималась на такому рівні до п'ятниці, 12 квітня. У суботу, 13 квітня, ціна на соняшник зросла на майже 200 гривень і становила 14 711 грн за тонну. Така середня вартість цієї зернової культури тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна вплинула на експорт зернових

Війна з Росією суттєво вплинула на експорт зерна з України, яка є одним з найбільших світових виробників та експортерів зернових культур. Зокрема, внаслідок конфлікту були пошкоджені або зруйновані багато сільськогосподарських угідь, а також інфраструктура, необхідна для збирання, зберігання та транспортування зерна. Це призвело до значного зменшення обсягів виробництва та експорту зернових культур, що відчутно вразило українську економіку та світовий ринок.

Додатковим фактором, що вплинув на експорт зернових, були санкції, які було введено проти Росії, включаючи обмеження на торгівлю та транспортування зернових через її територію. Це ускладнило вивезення українського зерна на світові ринки та змусило шукати альтернативні шляхи та ринки збуту. В цілому, війна з Росією мала серйозний вплив на експорт зернових з України, змусивши країну шукати нові стратегії та ринки для вивезення своєї продукції.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та пшеницію. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та кукурудзи.

Ми також писали, що в окремих районах Львівщині стартувала посівна кампанія. Зокрема, через теплу та сонячну погоду вона стартувала майже на три тижні раніше, ніж рік тому.