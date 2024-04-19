Цены на зерновые в Украине по состоянию на 19 апреля 2024 года — сколько стоит подсолнечник

Уборка урожая подсолнечника. Фото: M Three Ranches

В последнее время в Украине наблюдается рост цен на подсолнечник. Повышение может быть обусловлено нестабильностью на мировом рынке и блокировкой польских границ.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 19 апреля 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 19 апреля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 14 872 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 19 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена подсолнечника в Украине продолжает стремительно расти. В субботу, 13 апреля, цена подсолнечника составила 14 711 грн за тонну и продолжалась на таком уровне до понедельника, 15 апреля. Во вторник, 16 апреля, подсолнечник стоил 14 749 грн за тонну, а в среду его цена выросла до 14 768 гривен за тонну. В четверг, 18 апреля, подсолнечник снова подорожал и стоил уже 14 872 грн за тонну. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Как проблемы на западных границах сказываются на экспорте зерновых

Экономист Андрей Новак убежден, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не слишком сильно отражается на экспорте зерновых. Эксперт отметил, что сухопутными маршрутами транспортируется не более 5% украинской аграрной продукции.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — отметил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и пшеницы.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт чёрных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн. долларов. В то же время существенно сократились показатели экспорта зерновых культур — на 8,1%, или на 1,838 млрд долларов в денежном эквиваленте.