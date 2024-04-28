Цены на зерновые в Украине по состоянию на 28 апреля 2024 года

Поле пшеницы. Фото: УНІАН

Цены на пшеницу стремительно растут, реагируя на ряд факторов, влияющих на мировой рынок зерна . Главные причины этого роста включают уменьшение урожая у ведущих производителей пшеницы. Эта ситуация может иметь серьезные последствия для глобального рынка продуктов питания и потребительских цен во многих странах.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 28 апреля.

Читайте также:

По состоянию на 28 апреля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 6 182 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 28 апреля. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последнюю неделю заметно выросла. Так, с субботы, 20 апреля, до понедельника, 22 апреля, тонна пшеницы стоила 5 962 гривны. Во вторник, 23 апреля, стоимость пшеницы выросла до 6034 грн за тонну, а в среду, 24 апреля, цена повысилась до 6 075 грн. В четверг, 25 апреля, пшеница подорожала до 6 096 грн за тонну, а в пятницу, 26 апреля, она стоила уже 6 164 грн за тонну. В субботу, 27 апреля, стоимость пшеницы достигла своего недельного максимума и составила уже 6 182 грн за тонну. Такая цена этой зерновой культуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Экспорт зерновых в Украину

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых вместе с масличными культурами. Сейчас Украина производит до 78 миллионов тонн. Эксперт отмечает, что были утрачены огромные посевные площади на востоке страны. При этом для внутреннего потребления Украине необходимо 12-15 миллионов тонн. Почти все остатки уходят на экспорт, 90% которого проходят по морскому пути.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и ячменя.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт чёрных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. В то же время, существенно сократились показатели экспорта зерновых культур — на 8,1%, или на 1,838 млрд долларов в денежном эквиваленте.