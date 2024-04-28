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Ціни на зерно в квітні — скільки коштує пшениця в Україні

28 квітня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 28 квітня 2024 року
Поле пшениці. Фото: УНІАН
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на пшеницю стрімко зростають, реагуючи на низку факторів, що впливають на світовий ринок зерна. Головні причини цього росту включають зменшення врожаю у провідних виробників пшениці. Ця ситуація може мати серйозні наслідки для глобального ринку харчових продуктів та споживчих цін у багатьох країнах.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 28 квітня.

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Станом на 28 квітня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 6 182 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 28 квітня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останнього тижня помітно зросла. Так, з суботи, 20 квітня, до понеділка, 22 квітня, тонна пшениці коштувала 5 962 гривні. У вівторок, 23 квітня, вартість пшениці зросла до 6 034 грн за тонну, а у середу, 24 квітня, ціна підвищилась до 6 075 грн.  У четвер, 25 квітня, пшениця здорожчала до 6 096 грн за тонну, а у п'ятницю, 26 квітня, вона коштувала вже 6 164 грн за тонну. У суботу, 27 квітня, вартість пшениці досягла свого тижневого максимуму і становила вже 6 182 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається й сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Експорт зернових в Україні

Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових разом з олійними культурами. Зараз Україна виробляє до 78 мільйонів тонн. Експерт зазначає, що були втрачені величезні посівні площі на сході країни. При цьому для внутрішнього споживання Україні потрібно 12-15 мільйонів тонн. Майже всі залишки йдуть на експорт, 90% якого проходять морським шляхом.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що Росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та ячменю.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів. Водночас суттєво скоротились показники експорту зернових культур — на 8,1%, або на 1,838 млрд доларів у грошовому еквіваленті.

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